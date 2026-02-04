AKTUELNO

Domaći

'PAO' BOMBAŠ: Policija uhapsila muškarca koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) uhapsili su M.S. (33) zbog bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića.

Njemu je određeno zadržavanje po nalogu Visokog javnog tužilaštva u Beogradu.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Rajko Ristić

Kako saznaje Informer.rs, uhapšeni M.S. jedan je od dvojice bombaša za kojima je policija tragala.

Podsećamo, na kuću popularnog pevača Zdravka Čolića bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu, ali, na sreću, nikoga nije povredila.

Sigurnosne kamere na vili Čolića na Dedinju snimile su svaki sekund napada koji je juče u ranim jutarnjim satima uzdrmao jedno od najelitnijih beogradskih naselja.

pročitajte još

POZNATA PEVAČICA SE NAKON BOMBAŠKOG NAPADA NA ČOLINU KUĆU PLAŠI ZA SVOJ ŽIVOT: Nezamislivo je da mu neko želi zlo

Autor: Marija Radić

#Dedinje

#Hapšenje

#Kuća

#Zdravko Čolić

#bombaš

POVEZANE VESTI

Domaći

Bačena bomba na kuću Zdravka Čolića! Opsadno stanje na Dedinju, svuda policija, stigao i tužilac

Domaći

U toku potraga za napadačem! Na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, policija na sve strane: Strahovita detonacija digla Dedinje na noge

Domaći

Evo ko je sve bio u vili Zdravka Čolića kada je na nju bačena bomba

Domaći

Prvi snimci sa lica mesta! Pogledajte šta se dešava ispred kuće Zdravka Čolića na koju je bačena bomba: Svuda policija, tu je i tužilac (VIDEO)

Domaći

Probudila me je baš jaka eksplozija: Oglasila se prva komšinica Zdravka Čolića nakon što mu je bomba bačena na kuću

Domaći

OVO SU ZAHTEVI ZDRAVKA ČOLIĆA PRED SVAKI NASTUP: Pevač bez ovoga ne može da izađe na binu, bićete iznenađeni