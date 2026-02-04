'PAO' BOMBAŠ: Policija uhapsila muškarca koji je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) uhapsili su M.S. (33) zbog bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića.
Njemu je određeno zadržavanje po nalogu Visokog javnog tužilaštva u Beogradu.
Kako saznaje Informer.rs, uhapšeni M.S. jedan je od dvojice bombaša za kojima je policija tragala.
Podsećamo, na kuću popularnog pevača Zdravka Čolića bačena je eksplozivna naprava koja je izazvala veliku materijalnu štetu, ali, na sreću, nikoga nije povredila.
Sigurnosne kamere na vili Čolića na Dedinju snimile su svaki sekund napada koji je juče u ranim jutarnjim satima uzdrmao jedno od najelitnijih beogradskih naselja.
Autor: Marija Radić