UDES PREKINIO MIRNU NOĆ U BEOGRADU: Motociklista povređen, lekari intervenisali na licu mesta, Hitna pomoć primila 103 poziva

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Relativno mirna noć protekla je u Beogradu, uz jednu saobraćajnu nezgodu u kojoj je lakše povređen muškarac motociklista.


Do saobraćajne nezgode došlo je oko 19 časova na Novom Beogradu u ulici Tošin Bunar kod broja 197, a u njoj je učestvovao muškarac motociklista koji je zadobio lakše povrede, rečeno je Tanjugu iz Hitne pomoći.

Kako su precizirali, muškarac je odbio dalje medicinsko lečenje, stoga mu je neophodna pomoć pružena na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 103 poziva, od čega 14 na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše obraćali hronični pacijenti poput hipertenzičara i astmatičara, kao i onkološki pacijenti.

Autor: D.Bošković

