KRAVICA I OSTALI REKETAŠI SPROVEDENI POD NAJJAČIM MERAMA OBEZBEĐENJA NA SASLUŠANJE U VJT U BEOGRADU: Vlasnicima lokala nudili 'zaštitu' za 150.000 evra?

Grupa osumnjičenih uhapšena je pre nekoliko dana u restoranu na Zvezdari kada su pružili otpor i povredili dvojicu policajaca

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kako saznajemo, počelo je saslušanje Aleksandra Aleksića, zvanog Kravica i članova njegove bande koja je u prethodnom periodu, kako se sumnja, maltretirala vlasnike firmi i lokala kako bi im platili reket u zamenu za zaštitu od tzv. vračarskog klana.

Prethodno su pripadnici ove grupe privedeni u prostorije tužilaštva pod najjačim merama obezbeđenja koje se kod Palate pravde mogu videti samo kada policija privodi najokorelije kriminalce.

- Nekoliko "marica" u pratnji blindiranoh vozila i policijskih džipova sprovelo je Kravicu i ostale na saslušanje - opisuje izvor Kurira.

Podsetimo, ova grupa je uhapšena prekljiče u jednom restoranu na Zvezdari kada su se prilikom izvođenja iz lokala opirali naredbama, pružali otpor i povredili dvojicu policijskih službenika.

Kako nezvanično saznajemo, Kravica je bio mozak ove grupe koja je u prethodnom periodu zastrašivala vlasnike firmi, kafića i restorana nudeći im navodno usluge "obezbeđenja i zaštite" od tzv. vračarskog klana.

Vlasnicima je osumnjičeni Kravica, kako saznajemo, pretio i upozoravao ih da će ukoliko ne prihvate njihovu "zaštitu" i plate po 150.000 evra godišnje, imati "posla" sa vračarskim klanom.

- Pretnje su upućivane porukama putem Vac ap aplikacije ili grupnim odlaskom do firmi i lokala oštećenih, gde su im pretili pored ostalog i rečima: "bićes ubijen", "nema ko da te spasi", "proći ćeš kao Montoja"... "mafija ne preza ni od čega", te pretili paljenjem lokala - kaže izvor Kurira

Autor: D.Bošković