KOD OBRENOVCA PRONAĐENA LABORATORIJA ZA DROGU: Uhapšeno dvoje, EVO šta je sve zatečeno u selu Zvečka

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić, Tanjug/Sava Radovanović ||

U nastavku akcije na suzbijanju narkotika, pripadnici UKP i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u selu Zvečka kod Obrenovca, otkrili su laboratoriju za proizvodnju droge.

Kako saznajemo, za sada su uhapšene dve osobe.

- U prostorijama koje su korišćene kao laboratorija za proizvodnju droge zatečeno je i zaplenjeno 160 sadnica, kao i celokupna aparatura za uzgajanje droge - otkriva izvor Kurira.

Prema nezvaničnim informacijama, pripadnici UKP u saradnji sa VJT u Beogradu tokom pretresa su pronašli i osušene biljke marihuane, odnosno nekoliko kilograma narkotika spremnih za prodaju.

Autor: Iva Besarabić

