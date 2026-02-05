KRAVICA PROPEVAO NA SASLUŠANJU U TUŽILAŠTVU: Kriminalna grupa pretila vlasnicima lokala i tražila 150.000 evra da ih štiti od zloglasnih 'vračaraca'

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Aleksandar Aleksić, zvani Kravica i još trojica osumnjičenih da su zajedno sa više nepoznatih osoba u prethodnom periodu, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku, pretnjama pokušali da prinude više oštećenih da im predaju velike novčane iznose kako bi im pružili zaštitu od takozvanog “vračarskog klana”, kao i jer su 3. februara ispred jednog ugostiteljskog lokala na Zvezdari napali policijske službenike.

- Svi osumnjičeni Aleksandar A. (29), Aleksa B. (21), Dušan T. (18) i Ognjen Đ. (21) su izneli odbrane, kojom prilikom je Aleksandar A. delimično priznao činjenične navode iz naredbe o sprovođenju istrage - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo.

- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavljaju krivična dela iznuda u pokušaju i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti - dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, sumnja se da su oni od 24. decembra prošle godine do 3. februara na više lokacija na teritoriji Beograda, u grupi koja je povezana radi vršenja krivičnih dela, a Aleksandar A. i vršenjem krivičnog dela iznuda, u nameri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist, pretnjama pokušali da prinude oštećene da im predaju velike novčane iznose.

- Aleksandar A. i druga, za sada NN lica, u više navrata je uporno kontaktirao vlasnike privrednih društava i vlasnike ugostiteljskih objekata, nudeći im usluge obezbeđena i zaštite od ozloglašenog “vračarskog klana”, preteći oštećenima i upozoravajući ih da će ukoliko ne prihvate njihovu zaštitu imati "posla" sa navedenim klanom i da će od istih trpeti posledice po život i telo i po poslovanje firmi, ističući da je potrebno da mu plate iznose od 120.000 evra ili 150.000 evra godišnje kako bi bili zaštićeni - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Na direktan i indirektan način su, kako se dodaje, pretili trojici oštećenih putem putem aplikacije "vats ap", koristeći više stranih i domaćih brojeva, dok je Aleksandar A. kontaktirao oštećene i putem broja koji je on koristio, predstavljajući se imenom, prezimenom i nadimkom.

- Pored toga, osumnjičeni i druga NN lica su u cilju pribavljanja imovinske koristi odlazili i do firmi ili lokala oštećenih gde su se kod zaposlenih raspitivali za oštećene i snimali prostorije u cilju izazivanja straha - dodaje se.

Takođe postoje osnovi sumnje da su oni 3. februara zajedno napali službena lica u vršenju poslova javne bezbednosti - otkrivanje i hapšene učinilaca krivičnih dela, te obezbeđivanja dokaza, kojom prilikom su policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije D.D. i J.Đ. naneli lake telesne povrede.

- Prilikom postupanja policijskih službenika i preduzimanja više službenih radnji u jednom ugostiteljskom objektu na Zvezdari, nakon što su osumnjičeni izvedeni iz objekta radi prisustvovanja pregledu njihovih prevoznih sredstava, dok su se približavali putničkim vozilima Aleksandar A. i Dušan T. fizički su napali oštećenog D.D., zadavši mu više udaraca rukama u predelu tela.

Istovremeno su Aleksa B. i Ognjen Đ. fizički napali oštećenog J.Đ. i zadali mu više udaraca rukama i laktovima u predelu tela, nakon čega je osumnjičenima izdata narebena da prekinu sa napadima - navodi se u saopštenju.

