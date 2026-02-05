POLICIJSKA AKCIJA U ČAČKU, NOVI DETALJI: Laboratorija bila opremljena do poslednjeg detalja, zaplenjena velika količina droge!

Čačanska policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom prekinula jedan ilegalni biznis u okolini grada. Uhapšen je V. Ć. (49) nakon što su inspektori Grupe za borbu protiv droga otkrili kompletno opremljenu laboratoriju za uzgoj kanabisa u veštačkim uslovima.

Policija je pretresom kuće zatekla pravi „zatvoreni vrt“. Tom prilikom zaplenjeno je:

128 stabljika za koje se sumnja da su kanabis;

Oko kilogram sasušene marihuane spremne za dalju prodaju;

Kompletna profesionalna oprema za uzgoj u veštačkim uslovima.

Osumnjičeni je uhapšen na licu mesta, a određeno mu je zadržavanje do 48 časova. On će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu u Čačku zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Autor: Dalibor Stankov