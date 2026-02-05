NOVO HAPŠENJE ZBOG ČOLE! Pao i drugi osumnjičeni za napad na kuću legende

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su večeras, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, još jednog osumnjičenog u slučaju napada na porodičnu kuću pevača Zdravka Čolića, saznaje Tanjug.

U pitanju je M.A. (23) koji se sumnjiči da je pomagao u izvršenju ovog krivičnog dela S.M. koji je uhapšen juče.

Na kuću pevača je bačena bomba 3. februara.

Niko nije povređen ali je pričinjena materijalna šteta.

Autor: Dalibor Stankov