PINK.RS SAZNAJE: Zaplenjeno 80 kg droge i automobili, UHAPŠENA četvorka!

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Nastavlja se odlučna borba protiv narko-dilera!

U zajedničkoj akciji PU Novi Sad i UKP-a, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, razbijena je još jedna kriminalna grupa.

Kako Pink.rs saznaje zplenjeno je:

- 80 kilograma marihuane

- Određena količina kokaina

- Dva automobila

- Veća količina novca (sumnja se da potiče od prodaje droge)

Spisak uhapšenih: Policija je lisice na ruke stavila četvorici mladića: P. B. (23) iz Velikih Crljena, M. N. (32) iz Stepojevaca, S. B. (28) iz Surčina i S. S. (27) iz Ljubovije.

Njima je, po nalogu VJT Beograd, određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su izvršili krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Autor: Dalibor Stankov

