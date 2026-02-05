PINK.RS SAZNAJE: Zaplenjeno 80 kg droge i automobili, UHAPŠENA četvorka!

Nastavlja se odlučna borba protiv narko-dilera!
U zajedničkoj akciji PU Novi Sad i UKP-a, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, razbijena je još jedna kriminalna grupa.
Kako Pink.rs saznaje zplenjeno je:
- 80 kilograma marihuane
- Određena količina kokaina
- Dva automobila
- Veća količina novca (sumnja se da potiče od prodaje droge)
Spisak uhapšenih: Policija je lisice na ruke stavila četvorici mladića: P. B. (23) iz Velikih Crljena, M. N. (32) iz Stepojevaca, S. B. (28) iz Surčina i S. S. (27) iz Ljubovije.
Njima je, po nalogu VJT Beograd, određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da su izvršili krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Autor: Dalibor Stankov