'OSUMNJIČENI ĆE SE SIGURNO BRANITI ĆUTANJEM' Marković o bacanju bombe na Čolinu kuću: Važno je pronaći onog ko je ovo naručio

Oni će se definitivno, obojica uhapšenih braniti ćutanjem, jer, na bombi koja je eksplodirala, nema šta da se nađe, otisci će otići, rekao je on.

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije rekao je za TV Pink u okviru ''Jutra sa dušom'' da, ako tražimo motiv bacanja bombe na Čolinu kuću, tu je pozadina nešto drugo, a pre svega destabilizacija države, izazivanje panike i straha.

- To je poslata poruka... Vreme je da se neko iseljava iz Beograda. Neću da ulazim u to da li je neko nekom dužan. To Čola ne zaslužuje da pričam. Tu je bila supruga, dvoje dece, zamislite da je iona stradala. Bilo bi nesagledivih žrtava. U ovom momentu možemo samo da gledamo kako će ovo da se odvija. Moja pretpostavka je to da će ovo ići u negativnom kontekstu - rekao je Blažo Marković.

Oni će se definitivno, obojica uhapšenih braniti ćutanjem, jer, na bombi koja je eksplodirala, nema šta da se nađe, otisci će otići, rekao je on.

- Teška situacija će biti, advokati imaju šanse da ih spašavaju. Ono što mi tražimo,ono šTo je bitno, je naručilac, i činjenica je da će onaj koji je tražio da bace bombu, platiće dobre advokate da ih brane - naveo je Marković.

Autor: D.Bošković