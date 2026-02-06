Uhapšen i treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića

U efikasnoj akciju Uprave kriminalističke policije, Policijske uprave za grad Beograd, po naredbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu večeras je, kako pišu domaći mediji, uhapšen P. S., treći osumnjičeni za bombaški napad na kuću Zdravka Čolica. Podsetimo, prethodnih dana već su uhapšeni S. M. (32) i M. A.

Kako se sumnja, S.M. i P.S. su bili direktni izvršioci, dok im je M.A. nabavljao eksplozivne naprave, ne samo za napad na kuću Zdravka Čolića, već i za napad 20. novembra 2025. godine na Paliluli.

Kako je navelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, S. M. i P. S. su 20. novembra 2025. godine neovlašćeno nosili ručnu bombu, pa su koristeći rent-a-kar vozilo marke "Tojota", došli do porodične kuće oštećenog R.K. na opštini Palilula i oko 02:30 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće.

Bomba je eksplodirala na prostoru između kuća koje pripadaju porodici oštećenog i još jednoj porodici, a osumnjičeni su se trčećim korakom vratili do vozila.

Trotinetom se odvezli nakon što su bacili bombuTakođe, oni su 3. februara 2026. godine neovlašćeno nosili jednu ručnu bombu, pa su koristeći taksi vozilo, a potom trotinet došli do porodične kuće oštećenog Zdravka Čolića na Savskom vencu, gde je oko 04:52 časova osumnjičeni za kojim se traga aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je S. M. pazio da neko ne naiđe i snimao mobilnim telefonom.

Ručna bomba je eksplodirala nakon čega su se osumnjičeni tronitetom udaljili sa lica mesta.

