OSUMNJIČENIMA ZA BOMBAŠKI NAPAD NA ČOLINU KUĆU ODREĐEN PRITVOR: OVO su saznanja iz istrage, a evo kako su se ponašali u tužilaštvu (VIDEO)

Senadu M. i Marku A. i Perici S.,trojici osumnjičenih za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića rešenjem sudije Višeg suda u Beogradu određen je pritvor do 30 dana!

- Sudija Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor za Senada M, Marka A. i Pericu S., trojici osumnjičenih u istrazi o bombaškom napadu na porodičnu kuću popularnog pevača Zdravka Čolića - saznaje Kurir. Ovu informaciju potvrdila je i advokatica Slavka Babić, inače branilac jednog od osumnjičenih u ovom slučaju.

Kako je potvrđeno, pritvor im je određen nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo meru kako bi se sprečilo uticanje na svedoke i mogućnost ponavljanja krivičnih dela.

Inače, prema našim nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Marko A. je negirao izvršenje krivičnog dela, dok se Senad M. branio ćutanje. Osumnjičenog Pericu S. pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su juče.

Prema saznanjima iz istrage, Senad M. i Perica S. sumnjiče se da su bili direktni izvršioci bombaškog napada, dok je Marko A. osumnjičen kao osoba koja je nabavila eksplozivne naprave za napade.

- Kako je navelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, Senad M. i Peric S. su 20. novembra 2025. godine neovlašćeno nosili ručnu bombu, pa su koristeći rent-a-kar vozilo marke "Tojota", došli do porodične kuće oštećenog R.K. na opštini Palilula i oko 02:30 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće - podseća izvor i dodaje da je bomba eksplodirala na prostoru između kuća koje pripadaju porodici oštećenog i još jednoj porodici, a osumnjičeni su se trčećim korakom vratii do vozila.

Autor: Marija Radić