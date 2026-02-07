Dolijao Aleksinčanin koji je tukao goste u kafiću: Bio hapšen zbog umešanosti u ubistvo porodice Đokić

Niška policija u saradnji sa Upravom kriminalističke policije uhapsila je A.M. (44) zvanog Jojka iz sela Moravac zbig nasilničkog ponašanja.

On je 8. januara u jednom kafiću u pešačkoj zoni u centru Aleksinca sa grupom muškaraca od kojih je jedan imao pištolj, tukao goste.

Prema svedočenju meštana ovog grada, sve se desilo oko 21.30 sat kada je kako navode, grupa “nabildovanih mladića” blokirala restoran i napala goste.

- Blokirali su ulaz i izlaz restorana tako da niko nije mogao ni da uđe ni da izađe desetak minuta. Očigledno je bilo da su nekoga tražili a kada su ga uočili nastala je tuča. Napadnuta su trojica muškaraca od kojih je jedan uspeo da pobegne kroz zadnja vrata restorana. Tamo su ga dočekali momci na kvad motorima i krenuli da ga jure po Aleksincu kao u najstrašnijim krimi filmovima. Gazda restorana je pokušao da smiri situaciju ali bezuspešno. Oni su tog dana tragali za momkom koga su označili kao šefa suparničkog plana - navodi se u izjavi Aleksinčana koji tvrde da su prisustvovali ovom događaju.

Svedoci tvrde da je muškarac koji je bio naoružan pištoljem pripadnik aleksinačke kriminalne grupe te da su i osobe koje su napadnute takođe iz tog miljea zbog čega, kako navode, strahuju da će ovaj događaj pokrenuti obračun suparničkih klanova među kojima poslednjih godina vlada primirje.

U sukobu su povređena dvojica muškaraca od kojih je jedan zbrinut u aleksinačkoj bolnici dok jevdrugi nakon pregleda u ovoj ustanovi upućen u Niš.

Policijska patrola je odmah po prijavi incidenta izašla na lice mesta, ispitala svedoke i izuzela snimke kamera iz kafića i okolnih lokala. Na osnovu snimaka ifentifikovan je A.M ali je on pobegao u Beograd gde se skruvao mesec dana. Zahvaljujući intenzivnom radu, niška policija mu je ušla u trag i juče ga uhapsila.Aleksinačka policija ga je sprovela do ovo grada, određeno mu je zadržavanje di 48 sati nakon čega će biti priveden na saslušanje tužiocu.

Policija nastavlja rad na ovom slučaju kako bi se ustanovilo da li ima osnova za kriviĉno gonjenje još nekog aktera ovog događaja.

Uhapšeni A M javnosti je poznat jer je 2021. godine sa bratom bio uhapšen zbog sumnje u umešanost u smrt porodice Đokić. Istraga je pokazala da je trostruko ubistvo počinio Goran Džonić zbog čega je osuđen na doživotnu robiju pa su braća posle šest meseci pritvora, pušteni na slobodu.

Autor: D.Bošković