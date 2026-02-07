AKTUELNO

Na Borovoj glavi umalo da dođe do tragedije: Zaleteo se da pretiče, 'ovo je kultura jednog naroda'

Izvor: Telegraf, Foto: RINA ||

Na Borovoj glavi umalo da dođe do tragedije. Nekome se baš žurilo, pa je preticao umalo udarivši vozilo koje je dolazilo u susret.

Vozač se "zaleteo" i preticao deluje i preko pune linije.

Ipak, u jednom komentaru se navodi da "ugao kamere malo vara". "Rekao bih da je ovo bilo bezbedno preticanje jer kombi drži svoju traku bez povlačenja u stranu. Kad neko žuri pustite ga nek vas prođe, nemojte da dodajte gas ubrzavajući svoju vožnju samo zato što vam ego ne dozvoljava da vas neko pretekne. Kad bi se svi toga držali umanjili bi nesreće za 80%".

"Ovo je kultura jednog naroda u saobraćaju i na ulici, i već kada se recimo uđe u Mađarsku ili Sloveniju onda je druga priča ,tako ako se popravimo možda nas i krene", navodi se u jo jednom komentaru.

Autor: D.Bošković

