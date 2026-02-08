UBICA IMAO PSIHIČKE PROBLEME? Mijatović za Pink o surovom ubistvu u Nišu: Kada je ugledao nesrećnu ženu, odjednom je promenio ponašanje... Uskoro saslušanje osumnjičenih!

Duško G. je bio u prijateljskim odnosima sa ubijenom ženom i njenom porodicom. Nezvanično, umislio je da ona želi na neki način da mu naudi, rekao je za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink, novinar Mladen Mijatović.

Mijatović je rekao da je situacija u Nišu veoma strašna, i da je nažalost ubijena žena (43).

Kako dodaje, pripadnici PU u Nišu brzo su identifikovali i uhapsili čoveka koji je osumnjičen za krivično delo teško ubistvo, kao i njegova dva saučesnika.

Kako kaže, sva trojica su u pritvoru i danas će biti saslušani u Tužilaštvu, nakon čega će postupak krenuti formalno.

- Nezvanično, ovaj muškarac, Duško G. je bio u prijateljskim odnosima sa ubijenom ženom i njenom porodicom. No, on je prema nezvaničnim informacijama imao neke psihičke probleme i umislio je da ta žena hoće njemu da naudi i nanese neko zlo. On se tog jutra našao u automobilu sa poznanikom i on je u jednom trenutku primetio automobil u kojem se nalazila Aleksandra i tada je odjednom promenio ponašanje, a sa sobom je imao pištolj, okrenuo je automobil, izašao iz automobila i ispalio smrtonosne metke u nju - rekao je Mijatović.

Kako kaže, žena je preminula na licu mesta. Dodaje da je tada svom poznaniku naredio da izađe iz auta, a on je nastavio ka autoputu u smeru ka Beogradu.

- U međuvremenu se našao sa još jednim muškarcem, koji je takođe sada u pritvoru, zbog pomaganja nakon izvršenja krivičnog dela - kaže Mijatović.

Dodaje da je činjenica da osumnjičeni može da bude osuđen i na kaznu doživotnog zatvorar, dok druga dvojica mogu biti kažnjeni na zatvorste kazne od 3 do 8 godina.

Ističe da je žena bila udata, i imala je prvi brak koji je nesrećno završen 2017. godine, kada je eksplodirala bomba u automobilu u kojem se nalazio njen prvi suprug.

Dodaje da se potom ponovo udala i da ima po dete iz oba braka.

