DRAMATIČNI SNIMAK OTMICE DANIELA KAJMAKOSKOG! U belom 'volvou' su držali pevača dok ih je policija jurila kroz grad (VIDEO)

Sve elitne jedinice MUP-a, UKP, SAJ i Žandarmerija, učestvovale u dramatičnoj akciji spasavanja pevača Daniela Kajmakoskog.

Sinoćna policijska akcija u Karađorđevoj ulici u Beogradu pretvorila se u pravu filmsku dramu kada se vozač belog "volvoa XC60" oglušio o naređenje policije i dao gas do daske, u međuvremenu se ispostavilo da iza svega stoji otmica poznatog pevača Daniela Kajmakoskog (43), koji je u tom trenutku bio vezan u vozilu.

Kako otkriva naš izvor, policajci su tokom rutinske kontrole pokušali da zaustave vozilo, ali je vozač umesto kočenja, naglo ubrzao.

- U trenutku kada su mu dali znak da stane, vozač je krenuo ka Brankovom mostu. Bilo je jasno da se nešto ozbiljno dešava - kaže izvor.

Jurnjava kroz grad

Potera se nastavila pored Palate Srbija i Beogradske arene, a zatim i uključenjem na auto-put u pravcu Šida.

- U akciju su odmah uključeni UKP, SAJ, Žandarmerija, saobraćajna policija, kao i specijalne tehničke službe. Ovo je bila jedna od najkompleksnijih akcija u poslednje vreme - navodi sagovornik Kurira.

Inače, izvršioci za kojima se traga, navodno, su pevača vezali i vozili u njegovom autu i trazili 20. 000 evra. Međutim, kod isključenja za Rumu, "volvo" je udario u zaštitnu bankinu. Naoružani napadači su iskoristili taj trenutak i pobegli u nepoznatom pravcu.

- Osumnjičeni su iskoristili očigledno taj trenutak i pobegli, a policija je u vozilu zatekla vezanog Kajmakoskog, u stanju šoka - kaže sagovornik.

Policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dalje traga za otmičarima.

Autor: A.A.