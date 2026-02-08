AKTUELNO

Domaći

MUP se oglasio o otmici pevača u Beogradu: Ovo su najnovije informacije

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta

Policijski službenici nastavljaju potragu za izvršiocima.

Koordinisanom akcijom policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Službe za borbu protiv terorizma, Žandarmerije, SAJ, Uprave saobraćajne policije, Uprave granične policije, PU za grad Beograd – UKP, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata i Policijske brigade, nakon potere za vozilom kojim su dva, za sada nepoznata izvršioca uz pretnju nožem i vatrenim oružjem otela D. K. (1983) u ranim jutarnjim časovima u Beogradu, u Karađorđevoj ulici i iznuđivala mu novac, zaustavljeno je navedeno vozilo na teritoriji opštine Ruma, u kome je zatečen oštećeni vezanih ruku, dok su izvršioci uspeli da napuste vozilo i udalje se u nepoznatom pravcu.

Foto: Instagram.com

Oštećeni je zbrinut, na mestu događaja izvršen je uviđaj, a policijski službenici su nastavili potragu za izvršiocima.

Više javno tužilaštvo u Beogradu izvršilo je kvalifikaciju krivičnog dela otmica, a intenzivan rad na daljem rasvetljavanju krivičnog dela je u toku.

Kako smo ranije objavili, u pitanju je pevač Danijel Kajmakoski.

DRAMATIČNI SNIMAK OTMICE DANIELA KAJMAKOSKOG! U belom 'volvou' su držali pevača dok ih je policija jurila kroz grad (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Daniel Kajmakoski

#Novac

#Otmica

#oštećeni

