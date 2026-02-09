HOROR U NIŠU: Trojica muškaraca drogirala maloletnicu! Uhapšeni nakon jezivog čina u privatnoj kući – među narkoticima i OPASAN OPIJAT

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, lišili su slobode trojicu Nišlija zbog sumnje da su maloletnoj devojčici omogućili konzumaciju narkotika. Među supstancama koje su joj davali nalazi se i buprenorfin, lek koji se koristi u lečenju zavisnika.

Uhapšeni su A. B. (38), K. V. (54) i N. M. (32) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.

Detalji istrage: Drogu dostavljali u kuću

Sumnja se da su K. V. i N. M. u svojoj kući ugostili maloletnicu i omogućili joj da konzumira marihuanu i buprenorfin. Prema navodima policije, narkotike je obezbeđivao i dostavljao treći osumnjičeni, A. B.

Šta je buprenorfin i zašto je opasan za maloletnike?

Poseban fokus istrage je na upotrebi buprenorfina, supstance koja se izdaje isključivo na recept i pod strogim nadzorom lekara.

Namena: Koristi se u terapiji lečenja zavisnosti od heroina i kao jak analgetik.

Dejstvo: Deluje direktno na centralni nervni sistem.

Posledice: Izaziva osećaj euforije i smirenosti, ali kod osoba koje nisu zavisnici (naročito kod dece i mladih) može izazvati ozbiljne respiratorne probleme, gubitak svesti i tešku zavisnost.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

Autor: Dalibor Stankov