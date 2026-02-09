NOVAK JE PRVA ŽRTVA ZEMUNSKOG KLANA: Posle otmice izvršio samoubistvo - Da li je ovo bila najpotresnija priča iz 1997. godine?

Novaka Stevanića 1997. godine otela su trojica policajaca PS Zemun i predala ga Dušanu Spasojeviću, koji ga je mučio dok nije priznao gde njegovi roditelji čuvaju novac.

Novak Stevanić (22) ubio se u aprilu 1998. godine, jer nije mogao da izdrži pritisak koji su, posle njegove otmice, na njega vršili Dušan Spasojević, članovi "zemunskog klana" i policajci. Ubeđivali su ga da je sve izmislio. Sećam se da mi je Dušan, kada sam saznao da se ubio, rekao: "Išao sam, zapalio sam mu sveću". Grizla ga je savest.

Ovo je pred Višim sudom u Beogradu rekao bivši pripadnik "zemunskog klana" Nikola Bajić, kojem se sudilo zbog sumnje da je sa tada aktivnim policajcima učestvovao u prvoj otmici klana. Stevanića su, kako je potvrdio, 1997. godine na ulici otela trojica policajaca i predala ga vođi "zemunskog klana" Dušanu Spasojeviću Šiptaru.

- Kriv sam. Ne želim nikoga da uvalim, ali ni da pomognem. Čitavu noć čuvao sam Novaka u garaži. Sećam se da je to bilo kada je poginula princeza Dajana - rekao je Bajić.

On je potvrdio da su Novaka službenim vozilom presreli optuženi, tada policajci PS Zemun, Milan Radukić, Saša Đajić i Zoran Vukojević Vuk. Pokazali su mu legitimacije, vezali ga i ugurali u "golf 2", za čijim je volanom bio pripadnik "zemunaca", optuženi Goran Ristić, a u autu je bio Spasojević. Odvezli su ga u garažu na Novom Beogradu, u kojoj su imali štek-stan.

- Bio je skroz uvezan. Dušan ga je pitao gde su pare, ponavljao je da ne zna. Uhvatio ga je za vrat i tresao, davio ga je. Udario ga je pištoljem po glavi, nastao je pakao i Novak je rekao: "Stani!" Opisao je gde su u stanu njegovi roditelji čuvali sef - rekao je on i dodao da je pokojni vođa klana, koji je ubijen u akciji "Sablja", odjurio u stan, a njega ostavio da čuva mladića u garaži, u kojoj je bilo 45 stepeni.

- Masku sa lica nisam smeo da mu skinem. To su bile novine oblepljene selotejpom, ruke su mu bile vezane. Meni nije bilo dobro, a zamislite tek njemu. Ujutru je došao Dušan, mislio je da Novaka pusti tek uveče, ali sam mu rekao da neće preživeti i tada je dozvolio da ga odvedemo Mile Luković i ja. Ostavili smo ga na Savskom nasipu, kao na filmovima. Luković mu je rekao da se okrene i da broji dok ne odemo - ispričao je optuženi.

Objasnio je da je Spasojević rekao da je razočaran, jer je dojava bila da će naći pola miliona ili milion maraka, a da su našli samo 50.000 i 4,5 kilograma zlata.

- Rekao mi je: "Dao sam sve džukelama Radukiću i Vuku" - izneo je teške optužbe na račun penzionisanog policajca i Vukojevića, koji je ubijen pošto je postao svedok-saradnik.

Autor: D.Bošković