Šta se dešavalo u danu kada je nestala Danka Ilić? Devojčica sa majkom i bratom stigla oko 13 časova na porodično imanje u Banjskom polju

Više javno tužilaštvu u Zaječaru podiglo je optužnicu protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića zbog ubistva dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom polju u Boru. Telo deteta do danas nije pronađeno, a optužnica nije odgovorila na brojna pitanja. A šta se dogodilo tog 26. marta 2024. godine u Banjskom polju?

Tokom istrage nestanka, nadležni organi su u više navrata radili rekonstrukciju celog slučaja, odnosno šta se tačno dešavalo 26. marta, od trenutka kada je Danka sa majkom i bratom došla na porodično imanje u Banjskom polju.

Ivana Ilić je pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru prvi put saslušana sredinom aprila 2024. godine, kada je iznela svoju verziju događaja od 26. marta. U iskazu je navela da su tog jutra njen svekar i svekrva došli u stan u Boru kako bi ostali sa decom, dok je ona imala obaveze u opštini. Prema njenim rečima, stigli su između 9 i 9.30 časova, a ona je ubrzo potom izašla iz stana. Iz opštine se vratila oko 10.45 časova, nakon čega je telefonom kontaktirala supruga.

Kako je dalje navela, po odlasku svekra i svekrve u stanu je ostala sa decom. Starijeg sina je uključila u sređivanje doma, dok se Danka u to vreme igrala. Nakon čišćenja, sela je na pod i sa decom provela izvesno vreme u igri, ali bez jasnog sećanja koliko je to trajalo.

Kada je starijem detetu postalo dosadno, predložila je da se igraju loptom, a potom je donela odluku da sa decom krene u Banjsko polje, na imanje svog dede Joksima.

Krenuli oko 12.45 sati

Ivana je rekla da je iz stana krenula oko 12.45 ili 12.50. Istakla je da se odvezla sa decom iza kuće i da je sve to bilo oko 13.06 ili 13.07 sati.

Zatim je parkirala automobil i izvela decu u dvorište, gde su se igrala dok ih je ona fotografisala. Ceo taj period trajao je između pet i deset minuta, sve dok joj sin nije zatražio vodu.

Dalje je opisala da je prišla rancu koji se nalazio na suvozačevom sedištu automobila, iz njega uzela vodu i dala je sinu. Kako je navela, sve to je trajalo oko dva minuta.

Ispričala je da je Danku zadnji put videla kada je krenula stazom da se penje ka brdašcetu.

"Videla je da je nema i onda je počela da je doziva i da je pogledom traži po livadi gde su se igrali", navodi se u optužnici.

13.42 pozvala suprugu i rekla da je Danka nestala

Ivana je ispričala da su Danku tražili po dvorištu, a kako je nije bilo, oko 13.42 minuta došla do zadnjeg dela auta, pozvala je supruga i rekla da Danke nema. Suprug ju je pitao kako je nema i rekao joj da pozove policiju, što je i učinila.

U optužnici se navodi da je, nakon tog poziva, nastavila potragu za devojčicom.

Videla vozilo "Vodovoda"

Tom prilikom, u blizini otvorene kapije, primetila je belo vozilo sa oznakama „Vodovoda“, za koje je procenila da je reč o službenom automobilu, najverovatnije „fijat pandi“. Kako je izjavila, automobil se kratko zadržao u blizini – minut do dva.

U tom trenutku, jedan muškarac se nalazio na mestu suvozača, dok je drugi stajao pored kapije, okrenut leđima, zbog čega nije mogla da ga detaljnije opiše.

Prema njenim navodima, taj muškarac je potom ušao u vozilo, koje se zatim udaljilo Ulicom vojvode Radomira Putnika. Nije precizirala tačno vreme kada je vozilo uočila.

Ubrzo nakon toga, na imanje je stigao njen suprug, Dankin otac, službenim automobilom kojim je upravljao njegov kolega, a nekoliko minuta kasnije i policija.

Svekar i svekrva stigli oko 14, 14.30 časova

Njeni svekar i svekrva su u Banjsko polje došli između 14 i 14.30 časova, kada je kod njih ostavila sina. Nakon toga, nastavila je potragu za Dankom sama, obilazeći okolne ulice i livade.

Podsetimo, Danka Ilić je nestala 26. marta 2024. godine u Banjskom polju u Boru.

Usledila je opsežna potraga terena, koja je trajala danima. Policija je tih dana obavila razgovore sa svedocima, meštanima, ali ništa nije ukazivalo na to šta se detetu dogodilo. Potom se pojavio snimak iz Beča na kom se našla devojčica koja podseća na Danku Ilić, a potraga je zatim proširena i na Austriju.

Austrijska policija saopštila je da je utvrđeno da dete sa tog snimka nije Danka Ilić. Dan kasnije saopštene su strašne vesti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je Danka ubijena, da su dve osobe privedene i da su priznale zločin. Reč je o radnicima JKP „Vodovod“ iz Bora, Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću. Reč je o radnicima koji su tog 26. marta bili poslom u Banjskom polju.

Njihova priznanja u senci su naknadnih tvrdnji u kojima su naveli da su im priznanja iznuđena batinama.

Telo deteta do danas nije pronađeno. Optužnica je već podizana iako nije odgovorila na veliki broj pitanja. Tokom istrage saslušan je veliki broj svedoka, među kojima su i meštani Banjskog polja u Boru.

Autor: D.Bošković