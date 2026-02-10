AKTUELNO

OPSEŽNA AKCIJA KOD ŠIDA! Policija prvo u kamionu našla 8 Turaka i dva Kineza! Ali nije to razlog zbog kog se teren ka Hrvatskoj pomno češlja, evo koga traže

Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Prilikom pregleda kamiona pronađeno je 8 turskih i dva kineska državljanina koji su bili sakriveni u priključnom delu vozila.

Pripadnici Uprave granične policije i policijske stanice u Šidu uhapsili su 37-godišnjeg vozača kamiona za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

kamiondžiji je određeno zadržavanje do 48 sati posle čega će s krivičnom prijavom biti predat nadležnom tužilaštvu.

MUP i Uprava granične policije i dalje pojačano rade i opserviraju teren ka rejonu Hrvatske kako bi locirali, identifikovali i uhapsili dvojicu osumnjičenih, za koje se pretpostavlja da su strani državljani, koji su u Beogradu oteli makedonskog pevača Danijela Kajmakoskog (43) pošto se sumnja da je namera otmičara bila da pobegnu preko granice ka Hrvatskoj.

Autor: D.Bošković

