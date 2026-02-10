OSVETA FATALNE MIKI: Zgodni Robert ide iza rešetaka, ali milione nije vratio – KO JE KOGA OVDE PREVARIO?

Suđenje Srbinu Robertu S. (32), koji je javnosti postao poznat kao fatalni zavodnik koji je nagovorio Bosanku Mirnesu S. (Miki) na spektakularnu pljačku u Nemačkoj, završeno je u ponedeljak pred sudom u Štutgartu.

Iako je Robert dobio zatvorsku kaznu, jedno pitanje i dalje muči nemačku policiju: gde je sakriveno 1,25 miliona evra?

Presuda za "Zgodnog Roberta"

Nakon četiri dana saslušanja, sud je doneo odluku:

Kazna: 3 godine i 9 meseci zatvora.

Optužnica: Zavera radi krađe i zadržavanje najvećeg dela plena.

Iako je Robert tokom suđenja tvrdio da je bio samo "običan vozač" kojem je obećano 10.000 evra (koje navodno nikada nije dobio), sud nije poverovao u njegovu priču, već u svedočenje njegove bivše partnerke.

Ljubavna zamka i 12 kilograma novčanica

Podsetimo, pljačka se dogodila u oktobru 2022. godine u firmi za transport novca "Prosegur". Mirnesa S. (45), tadašnja radnica firme, priznala je da je pokleknula pred šarmom 13 godina mlađeg Srbina kojeg je upoznala na jednoj zabavi.

"Ubedio me je da to uradim iz ljubavi", svedočila je Mirnesa, koja je u sportsku torbu spakovala svežnjeve novčanica ukupne težine 12 kilograma i jednostavno išetala iz firme dok su kolege bile na pauzi.

Bekstvo preko Balkana i izdaja

Filmsko bekstvo vodilo ih je kroz pola Evrope:

Beč – prva stanica nakon Štutgarta.

Slovenija i Hrvatska – tranzitna zona.

Srbija – gde se par krio neko vreme.

Međutim, "velika ljubav" je brzo izbledela. Mirnesa je, strahujući za sopstveni život, pobegla u Crnu Goru, a zatim se predala nemačkim vlastima u januaru 2023. godine. Ona je svoju kaznu (3 godine) već odslužila i puštena je na slobodu, ali i dalje tvrdi: "Robert zna gde je novac!"

Gde je plen?

Robert S. je bio u bekstvu sve do leta 2025. godine, kada je "pao" na granici Grčke i Severne Makedonije. Tokom procesa je pokušao da svali krivicu na Mirnesu, nazivajući je "odličnom glumicom", ali plen nije otkrio.

Od 1,25 miliona evra, policija je uspela da uđe u trag samo manjem delu novca. Veruje se da je ostatak zakopan ili sakriven negde na Balkanu, čekajući da Robert izađe sa robije.

