DRAMA NA ZVEZDARI: Naoružan upao u kladionicu, uperio pištolj u radnicu i ODNEO SAV NOVAC! Policija na nogama!

U beogradskom naselju Veliko Mokro Lug sinoć se odigrala filmska pljačka kada je za sada nepoznati, maskirani napadač upao u jednu kladionicu i pod pretnjom oružjem opustošio kasu.

"Daj sve pare!" – Strah i trepet u lokalu

Sve se odigralo munjevito, oko 22.40 sati, u objektu na teritoriji opštine Zvezdara. Prema saznanjima, razbojnik je upao unutra u trenutku kada je u objektu bila radnica, a zatim je usledio haos.

"Razbojnik je bio maskiran, imao je nešto preko lica kako mu se ne bi video identitet. Odmah je izvukao pištolj, uperio ga u preplašenu radnicu i zahtevao da mu preda sav novac iz kase. Žena, u strahu za sopstveni život, predala mu je sav plen, nakon čega je on istrčao iz lokala i pobegao u nepoznatom pravcu", kaže izvor blizak istrazi.

Opsadno stanje i potraga za beguncem

Policija je odmah po prijavi stigla na lice mesta. Iako tačan iznos odnetog novca još uvek nije preciziran, sumnja se da je reč o značajnoj sumi.

Kamere snimile sve: Inspektorima su predati snimci sa nadzornih kamera unutar i oko objekta.

Identifikacija u toku: Iako je bio maskiran, policija radi na analizi snimaka kako bi se utvrdio pravac bekstva i identifikovao počinilac.

Na Zvezdari je sinoć bilo primetno pojačano prisustvo policijskih patrola, a intenzivna potraga za razbojnikom i dalje traje.

Autor: Dalibor Stankov