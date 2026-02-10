AKTUELNO

KORISTILI DOM ZA STARE ZA SVOJE POTREBE! Uhapšena bivša direktorka Ustanove u Leskovcu: Sa kolegom trošila novac na putovanja i poklone

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. S. (1961), bivšu direktorku Ustanove za odrasle i starije u Leskovcu i D. Đ. (1976), rukovodioca u ovoj Ustanovi, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Sumnja se da su G. S. i D. Đ., u periodu od 2017. do 2024. godine, nezakonito zadržavali za sebe i poklanjali trećim licima raznu tehničku robu kupljenu od dva privredna društva iz Leskovca novčanim sredstvima Ustanove.

Takođe, G. S. se sumnjiči da je koristila službeno vozilo u privatne svrhe, da je novčanim sredstvima Ustanove plaćala turističke aranžmane za sebe i svoje prijatelje, kao i da je omogućila da se sredstva Ustanove, predviđena za reprezentaciju, troše iznad dozvoljenog plana.

Ukupna materijalna šteta koju su osumnjičeni pričinili Ustanovi, čiji je osnivač Republika Srbija, iznosi preko sedam miliona dinara.

G. S. i D. Đ. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni na saslušanje u nadležnom tužilaštvu.

