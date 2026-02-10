Drama je, podsetimo, počela sat vremena nakon ponoći u Karađorđevoj ulici u Beogradu, nakon nastupa pevača u popularnom klubu u Beton hali, kada su, kako se sumnja, dvojica napadača uz pretnju nožem i pištoljem savladala i vezala Kajmakoskog i naterali ga da uđe u svoj automobil "volvo".

Međutim, plan kidnapera pokvarili su saobraćajni policajci, koji su u centru grada kontrolisali saobraćaj. U redovnoj kontroli, pokušali su da zaustave "volvo", ne znajući da je u njemu otet pevač, a kada vozač nije stao na znak "stop", saobraćčajci su "popalili" alarme i krenuli u poteru.

Od beton-hale do Rume

Kako smo pisali, jurnjava je vodila kroz centar grada, pored Palate Srbija i Beogradske arene, sve do auto-puta ka Šidu. Kod isključenja za Rumu, dogodio se udes kada je vozilo sa otetim pevačem udarilo u bankinu, dok im je policija bila za petama.

- Sumnja se da su otmičari izgubili kontrolu nad vozilom u jednom momentu i udarili u zaštitnu ogradu. Od siline udara, bankina ostala je ulubljena, a u zemlji su bili vidljivi tragovi guma i udarca. Vozilo se odbilo, a nadači su iskoristili mrak i maglu da pobegnu pešaka - otkriva izvor Kurira i dodaje da je teren na kon su pešaka nastavili beg "nezgodan", pošto su u pitanju njive i šume, a ima i dosta napuštenih objekata.

Izvor podseća i da su se u potragu za osumnjičenim kidnaperima uključile i druge policijske jedinice, a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Motiv otmice je novac?

Tokom potere, otmičari su pevaču držali pištolj uperen u glavu, zahtevajući isplatu od 20.000 evra i preteći smrću njegovoj supruzi i deci. Akcija je kulminirala kod isključenja za Rumu, gde je vozilo sa otmičarima, pod pritiskom policije, udarilo u bankinu.

Iako su izvršioci uspeli da pobegnu u obližnje atare, pripadnici policije su u vozilu zatekli vezanog pevača, koji je prošao bez težih povreda.

Ko su otmičari?

Policija traga za dvojicom muškaraca turskog porekla. Prema izjavi Daniela Kajmakoskog, kidnaperi su govorili turskim jezikom ili nekim sličnim jezikom, a izgledali su kao da nisu iz naše zemlje.

- Pevač je istražiteljima dao opis napadača, što je svakako od značaja za istragu - dodaje naš sagovornik.

Policija je odmah krenula u potragu za osumnjičenima, te je sa psima i puškama krenula da pretresa teren.

- Policija sa psima je bila i kod nas, rekli su da traže dvojicu turskih državljana, pregledali su kuću, dvorište i okolinu. Ovde ima mnogo napuštenih kuća, pa se sumnja da se možda negde u blizini kriju - rekao je ranije jedan od meštana za Kurir i dodao:

- Ovde se svi manje više poznajemo. Miran kraj, nema mnogo meštana, a policija je sve pretražila i nastavila dalje sa potragom - dodao je meštanin.

Istraga ide u dva pravca?

Kako Kurir saznaje, policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nastavlja intenzivnu potragu za osumnjičenima, uz korišćenje svih raspoloživih resursa. Ono što se za sada zna jeste da su osumnjičeni strani državljani, moguće turske nacionalnosti i da ih je bilo dvojica.

- Policija koristi sve resurse i traga za počiniocima. Nadamo se da će ovaj slučaj uskoro biti rasvetljen, a istraga bi trebalo da utvrdi da li su osumnjičeni sami došli na ideju da traže novac ili neko stoji iza njih. Ispituju se sve mogućnosti, odnosno da li su imali pomagače - naglašava izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, istraga otmice poznatog pevača iz Severne Makedonije ide u nekoliko pravaca.

- Utvrđuje se da li je umetnik možda tipovan, odnosno da li je neko imao interes da njega otme i traži otkup od 20.000 evra. Istraga pokušava da otkrije da li su kidnaperi imali pomagača u okruženju pevača ili je neko možda iz kluba javio detalje počiniocima - objašnjava nam sagovornik i dodaje da postoji i drugi pravac istrage.

- S obzirom na to da je pevač dvojicu kidnapera opisao kao strance, ljude koji su pričali engleski i turski jezik, ne isključuje se ni mogućnost da su otmicu izveli migranti "za svoj račun". Naime, proverava se mogućnost da li su dvojica stranaca u Beton hali primetila dobar automobil i muškarca koji sam seda u njega, pa su odlučili da na ovaj način dođu do para - kaže izvor i dodaje da su inspektori uzeli i kamere iz Beton hale i da utvrđuju da li je neka od njih snimila lica otmičara.

Postoje još tri saučesnika?

Novinar Mladen Mijatović otkrio je šta je to Daniel Kajmakoski prvo rekao policiji nakon spasavanja.

- On je izjavio kako su otmičari komunicirali na engleskom i turskom jeziku. Oni su pretnjom pištoljem zahtevali od njega da neko od članova njegove porodice i prijatelja obezbedi 20.000 evra ili će u suprotnom, prema Danielovim navodima, otmičari nauditi njemu i članovima njegove porodice, uz navode da se ispred njegovog stana u tom trenutku nalaze trojica saučesnika, koji su spremni da te pretnje realizuju - rekao je Mijatović.

Otmičari pobegli u Hrvatsku?

U slučaj je uključena i Granična policija, a postoji opasnost da su osumnjičeni uspeli da ilegalno pređu granicu. Tome u prilog ide činjenica da krijumčari ljudima svakodnevno švercuju migrante preko granice sa Hrvatskom, pa je tako danas saopšteno iz PU Sremska Mitrovica da su pripadnici Uprave granične policije i policijske stanice u Šidu uhapsili vozača (37) kamiona zbog nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi.

Prilikom pregleda kamiona pronađeno je osam turskih i dva kineska državljanina koji su bili sakriveni u priključnom delu vozila.

MUP i Uprava granične policije i dalje pojačano rade i opserviraju teren ka rejonu Hrvatske kako bi locirali, identifikovali i uhapsili dvojicu osumnjičenih, pošto se sumnja da je namera otmičara bila da pobegnu preko granice ka Hrvatskoj.

Autor: Marija Radić