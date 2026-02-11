HAOS U BEOGRADU: Dobio otkaz u piceriji, pa se vratio sa KANISTEROM BENZINA! Zamalo da ga sravni sa zemljom

Beogradska policija uhapsila je S.G. (46) nakon što je, revoltiran zbog gubitka posla, polio lokal benzinom i podmetnuo požar.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu priveli su S.G. (46) zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Drama u jednom beogradskom ugostiteljskom objektu odigrala se nakon što je osumnjičeni, koji je do nedavno bio zaposlen u ovoj piceriji, odlučio da se "razračuna" sa bivšim poslodavcem.

Planirao osvetu, pa pobegao

Prema nezvaničnim informacijama, S.G. je nedavno dobio otkaz, što je navodno bio motiv za ovaj opasan čin. On je, naoružan flašom benzina, došao do objekta, polio unutrašnjost lokala i zapalio vatru.

Odmah nakon što je buknuo plamen, osumnjičeni je pobegao sa lica mesta, nadajući se da će ostati neprimećen.

Prisebnost radnika sprečila tragediju

Iako je situacija bila dramatična, katastrofa je izbegnuta zahvaljujući kolegama koji su se u tom trenutku zatekli u piceriji. Oni su munjevito reagovali i sopstvenim naporima uspeli da ugase požar pre nego što se vatrena stihija proširila na ceo objekat i okolne lokale.

"Sve se odigralo u nekoliko trenutaka. Radnici su pokazali neverovatnu prisebnost i odmah počeli da gase vatru, sprečivši da izgori ceo lokal", navodi izvor blizak istrazi.

Određeno zadržavanje

Policija je brzom akcijom identifikovala i locirala begunca. S.G. je lišen slobode, a po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati. On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje radi daljeg postupka.

Autor: Iva Besarabić