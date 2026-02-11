Jeziv snimak kobne nesreće u Žitorađi: 'Mercedes' uništio 'tojotu', muškarac poginuo (VIDEO)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se 9. februara u selu Žitorađe, a J.R. (46) koji je upravljao ''tojotom'' je usled teških povreda preminuo.

Nesreća se dogodila na državnom putu drugog A reda između Vladičinog Hana i Surdulice. Vozaču "mercedesa" B.F. odmah je određeno policijsko zadržavanje, a on je dva puta testiran na alkohol i psihoaktivne supstance.

Nadzorne kamere sa benzinske pumpe su zabeležile nesreću. Kako se vidi na snimku, J.R. je izlazio sa pumpe kada je na njegovo vozilo naleteo "mercedes".

Oglasilo se tužilaštvo u Vladičinom Hanu.

"Dana 09.02.2026.godine, u selu Žitorađe, dogodila se saobraćajna nesreća, sudar vozila marke "Mercedes", kojim je upravljao B.F. iz Prizrena i vozila marke "Tojota Korola", kojim je upravljao J.R. iz sela Zagužanje, opština Surdulica. U saobraćajnoj nesreći od zadobijenih povreda, vozač J.R. je preminuo.

Nakon dobijene informacije o nesreći, dežurni javni tužilac je izašao na lice mesta radi uviđaja lica mesta saobraćajne nesreće. Uviđaj je izvršen i u prisustvu stručnog lica, veštaka saobraćajne struke. Nakon izvršenog uviđaja, naloženo je da se izvrši obdukcija pokojnog J.R, da se izuzme video zapis sa sigurnosnih kamera, da se prikupe obaveštenja od očevidaca, kao i da se vozila obezbede za potrebe daljeg postupka i veštačenja. Takođe je naloženo da se u dva navrata od vozača B.F. uzme krv i urin radi analize , kao i da se prema vozaču B.F. odredi policijsko zadržavanje zbog krivičnog dela Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i dovede dana 11.02.2026.godine u Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu radi saslušanja", navodi se u saopštenju.

Autor: A.A.