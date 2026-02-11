AKTUELNO

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u Bačkoj Palanci: 'Izgužvana' vozila završila u kanalu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

U Bačkoj Palanci, na raskrsnici ulica Živojina Mišića i Šafarikove dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Vozač crnog vozila je, prema dostupnim saznanjima, hitnom pomoći odvezen sa lica mesta na nosilima, dok stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Kako se može videti na fotografijama, oba vozila su sletela u kanal kraj puta, a jedan od automobila završio je na bonoj strani.

Više detalja o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.

pročitajte još

OVO JE MAJKA (59) KOJU JE UBIO SIN (32) U KRUŠEVCU! Zadao joj dva smrtonosna uboda nožem nakon svađe, žena preminula na licu mesta: Detalji tragedije!

Autor: Marija Radić

#Automobil

#Bačka Palanka

#Nesreća

#Saobraćajna nesreća

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

Teška nesreća u Bačkoj Palanci: Vatrogasci seku vozilo, ima povređenih

Hronika

OD SILINE UDARCA AUTO SE ZAKUCAO U KUĆU: Sudar dva vozila u Kikindi, povređena jedna osoba (FOTO)

Hronika

Jeziv prizor u Kikindi: Svi se pitaju da li ima živih, automobil završio u kući

Hronika

VATROGASCI SEKLI VOZILA DA IZVUKU POVREĐENE: Teška saobraćajna nesreća u Bačkoj Palanci (FOTO)

Hronika

TAKSISTA U BOLNICI, AUTO ZAVRŠIO U KANALU: Sudar u Bačkoj Palanci

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U KOLARIMA Vozila uništena, delovi automobila rasuti po putu