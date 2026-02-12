NASTAVLJA SE BORBA PROTIV KORUPCIJE! Uhapšena bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca

Osumnjičenima je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedene na saslušanje.

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenje za borbu protiv korupcije uhapsili su bivšu pomoćnicu direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca D.M. zbog postojanja osnova sumnje da je u toku decembra 2024. godine i januara 2025. godine, kao službeno lice iskorišćavanjem i prekoračenjem svojih službenih ovlašćenja teže povredila prava većeg broja lica otkrivajući poverljive podatke medijima koji su ih objavili, kao i zaposlenu u jednoj banci M.S, zbog postojanja osnova sumnje da joj je u tome pomogla.

Osumnjičenij D.M. na teret se stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja, a M.S. isto krivično delo u pomaganju.

Postoje osnovi sumnje da je D.M. kao pomoćnica direktora zadužena za poslove Sektora za analitiku Uprave za sprečavanje pranja novca, kršeći propisanu proceduru i Zakon o sprečavanju pranja novca i bez znanja neposrednih rukovodilaca, raspolagala prikupljenim, obrađenim podacima, informacijama i dokumentacijom o većem broju lica, a koje je pribavila od banke.

Te podatke je, kako se sumnja, pribavila na osnovu usmenih naloga koje je dala radnici navedene banke M.S, putem "Vajbera", u meri koja prelazi propisanu meru pribavljanja podataka, pribavivši tako nezakonito sve podatke i dokumentaciju za veći broj lica, umesto samo za klijenta banke - fizičko lice za koje se pojavila sumnja u pranje novca, koji podaci predstavljaju bankarsku tajnu-poverljive podatke, koje podatke je učinila dostupnim medijima, koji su ih objavili.

M.S. je pomogla D.M. u izvršenju krivičnog dela tako što je kršeći propisanu proceduru dostavila Upravi za sprečavanje pranja novca podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu-pregled prometa po računima većeg broja klijenta banke, kao i podatke o ličnosti klijenata, na osnovu "Vajber" poziva D.M, a ne na osnovu formalno podnetog zahteva u pisanoj formi od strane Uprave, a koji predstavlja neophodni uslov da bi banka mogla dostaviti upravi te podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu.

Na taj način je postupila suprotno odredbama Zakona o bankama, pa su poverljivi podaci usled ovakvih njenih propusta zloupotrebljeni od strane D.M. kao pomoćnika direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, tako što su isti obavljeni u medijima.

Osumnjičenima je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedene na saslušanje.

Autor: Iva Besarabić