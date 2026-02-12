HAOS U NIŠU: Krv na asfaltu kod Ledenog brda, motociklista povređen u sudaru tri vozila, odmah usledio NOVI UDES!

U niškom naselju Ledena stena danas oko 14 časova dogodio se pravi saobraćajni karambol. U dva odvojena udesa učestvovalo je ukupno šest vozila, dok je jedna osoba sa teškim povredama hitno transportovana u bolnicu.

Prvi udes: Motociklista prebačen u Urgentni

Do prve nesreće došlo je u ulici Dimitrija Tucovića kada su se sudarili motocikl i automobil, dok je u karambolu oštećeno i jedno parkirano vozilo.

Povređeni: Vozač motocikla (30) prevezen je u svesnom stanju u Urgentni centar UKC Niš.

Stepen povreda: Za sada nije poznat, ali su lekari na licu mesta pružili prvu pomoć.

Drugi sudar u neposrednoj blizini

Dok je policija vršila uviđaj prve nesreće, u blizini kružnog toka dogodio se još jedan udes. U njemu su učestvovala tri automobila, od kojih je jedan takođe bio parkiran. Prema prvim informacijama, u drugom sudaru nema povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Saobraćaj u kolapsu

Zbog uviđaja i krhotina na putu, saobraćaj kod Ledene stene je otežan. Pripadnici saobraćajne policije preusmeravaju vozila na alternativne pravce kako bi se izbegle još veće gužve.

Autor: Dalibor Stankov