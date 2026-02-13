Maskirani muškarac ušetao u restoran brze hrane, pa odneo KUTIJU PARA ZA LEČENJE BOLESNE DEVOJČICE! Kada je zaposleni pokušao da ga zaustavi usledila je DRAMA!

Maskirani muškarac pokušao je da odnese kutiju sa dobrovoljnim prilozima namenjenim lečenju bolesne devojčice iz jednog lokala brze hrane. Pljačkaš je uzeo kutiju i počeo da beži, ali tada je usledila drama.



Radnik je sustigao pljačkaša i uspeo da vrati novac, ali tom prilikom napadač je potegao nož i povredio zaposlenog, koji je zbrinut u dežurnoj zdravstvenoj ustanovi.

Prema informacijama sa lica mesta, nepoznati muškarac sa hirurškom maskom i kapuljačom više puta je prolazio pored lokala u Žarkovu, osmatrajući prostor. Oko 19 časova prišao je šalteru, zgrabio kutiju sa humanitarnim prilozima i dao se u bekstvo.

Zaposleni u lokalu odmah je potrčao za njim i sustigao ga nakon oko 200 do 300 metara. U borbi koja je usledila uspeo je da mu istrgne kutiju, ali je tom prilikom napadač izvadio nož i naneo mu povrede. Povređeni radnik je prevezen u dežurnu bolnicu, gde mu je ukazana pomoć. Kako saznajemo, nije zadobio teže telesne povrede.

Napadač, koji je u trenutku izvršenja dela na sebi imao kapuljaču i hiruršku masku, pobegao je ulicom Jovana Dučića i za njim se intenzivno traga.

Autor: D.Bošković