Maskirani muškarac pokušao je da odnese kutiju sa dobrovoljnim prilozima namenjenim lečenju bolesne devojčice iz jednog lokala brze hrane. Pljačkaš je uzeo kutiju i počeo da beži, ali tada je usledila drama.
Radnik je sustigao pljačkaša i uspeo da vrati novac, ali tom prilikom napadač je potegao nož i povredio zaposlenog, koji je zbrinut u dežurnoj zdravstvenoj ustanovi.
Prema informacijama sa lica mesta, nepoznati muškarac sa hirurškom maskom i kapuljačom više puta je prolazio pored lokala u Žarkovu, osmatrajući prostor. Oko 19 časova prišao je šalteru, zgrabio kutiju sa humanitarnim prilozima i dao se u bekstvo.
Zaposleni u lokalu odmah je potrčao za njim i sustigao ga nakon oko 200 do 300 metara. U borbi koja je usledila uspeo je da mu istrgne kutiju, ali je tom prilikom napadač izvadio nož i naneo mu povrede. Povređeni radnik je prevezen u dežurnu bolnicu, gde mu je ukazana pomoć. Kako saznajemo, nije zadobio teže telesne povrede.
Napadač, koji je u trenutku izvršenja dela na sebi imao kapuljaču i hiruršku masku, pobegao je ulicom Jovana Dučića i za njim se intenzivno traga.
Autor: D.Bošković