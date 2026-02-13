AKTUELNO

OTKRIVEN IDENTITET NASILNIKA IZ KIKINDE: Golman (36) koji je pretukao ženu dobija otkaz u klubu!

Foto: Facebook.com

Nakon što je javnost u Srbiji potresao snimak brutalnog prebijanja žene u Svetosavskoj ulici u Kikindi, otkriveno je da je osumnjičeni za ovo delo Dalibor S. (36), golman koji nastupa za lokalni fudbalski klub.

Policija je potvrdila da je protiv njega podneta krivična prijava zbog nasilja u porodici, a Osnovni sud mu je već produžio hitnu meru zabrane prilaska i kontakta sa žrtvom na 30 dana. Podsetimo, žrtva K.V. je u napadu zadobila lake telesne povrede.

Fudbalski klub „Polet“: Ugovor se hitno raskida

Nove informacije stižu i iz fudbalskog kluba „Polet“ iz Nakova, čije je boje Dalibor S. branio proteklih pola godine. Predsednik kluba, Kristian Draganov, jasno je poručio da za nasilnike u njihovim redovima nema mesta.

„To što je uradio je nedopustivo. Ugovor sa njim će biti hitno raskinut“, izjavio je Draganov, naglašavajući da je klub u šoku zbog postupaka svog člana.

Snimak na kojem se vidi kako muškarac rukama i nogama zadaje udarce ženi ispred osnovne škole izazvao je oštre osude javnosti, a brza reakcija kluba potvrđuje nultu toleranciju na nasilje.

Autor: Dalibor Stankov

