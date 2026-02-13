AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC (46) U BEOGRADU: Policija u Ulici Vojislava Ilića kod osumnjičenog pronašla RUČNU BOMBU!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su muškarca (46) nakon što je kod njega pronađena ručna bomba u Ulici Vojislava Ilića. Protiv osumnjičenog je podneta prijava, a postupak vodi Više javno tužilaštvo.

Policija u Beogradu je u petak u jutarnjim časovima, u ulici Vojislava Ilića, kod M.B. (46) pronašla ručnu bombu.

M.B. je odmah uhapšen i protiv njega je podneta krivična prijava za nedozvoljenu proizvodnju, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Istragu u ovom slučaju vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Dalja istraga će utvrditi sve okolnosti ovog događaja, kao i to kome je bomba bila namenjena.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Hapšenje

#M.B.

#Policija

#oružje

#ručna bomba

#više javno tužilaštvo

#vojislava ilića

