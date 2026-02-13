OVO JE IZABELA KOJA JE TIPVALA PRIJATELJE ZA 7.000 EVRA: Uhapšena zbog pomaganja u brutalnom ubistvu u Beogradu! (FOTO)

Izabela S. (20) iz Beograda optužena je da je za novčanu naknadu od 7.000 evra ubicama dojavljivala kretanje Ivana Aleksića (24), koji je likvidiran 6. juna prošle godine u Ulici Gavrila Principa. Prema saznanjima, ona se nakon hapšenja branila ćutanjem.

Sumnja se da je Izabela, po prethodnom dogovoru i iz koristoljublja, pomogla okrivljenom Nikoli B. i jednom maloletniku da ubiju I.A. i pokušaju da ubiju L.M.

Ona je u dva navrata tokom dana NN osobama saopštavala informacije o lokaciji meta, garderobi koju nose, kao i o mestu gde se sa njima sastaje.

Kobna sačekuša u kafiću

Istraga je otkrila da su ubice prvi put zakasnile na lokaciju ispred njene zgrade, ali im je Izabela iste večeri javila da se sa žrtvama nalazi u jednom kafiću.

Žrtve su primetile sumnjive osobe dok su sedele sa Izabelom u lokalu. Kada su pokušali da pobegnu, napadači su zapucali.

L.M. je uspeo da pobegne, dok je Ivan Aleksić pogođen sa više hitaca u glavu i telo dok je sedeo na mestu vozača u svom džipu. Iako teško ranjen, uspeo je da pokrene vozilo, ali je ubrzo udario u autobus GSP-a i preminuo na licu mesta.

Suđenje i optužnica

Za svoje "usluge" Izabela S. je od nepoznatih lica dobila 7.000 evra, a tužilaštvo je tražilo spajanje postupka sa Nikolom B. koji se tereti za teško ubistvo.

Nikola B. je optužen za teško ubistvo iz koristoljublja, a pripremno ročište pred Višim sudom u Beogradu zakazano je za 20. februar.

Pored pomaganja u teškom ubistvu, Izabela S. se tereti i za dodatno krivično delo koje je otkriveno tokom procesa.

Ona je optužena i za neovlašćeno držanje opojne droge kanabis za sopstvenu upotrebu, koja je kod nje pronađena.

Dok se Izabela S. i Nikola B. nalaze u pritvoru, protiv maloletnog učesnika u zločinu postupak se vodi pred Odeljenjem za maloletnike.

Autor: Dalibor Stankov