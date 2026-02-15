ŠOK NA GRANIČNOM PRELAZU GRADINA! Policajci ostali u šoku kad su pretresli Turčina: U jakni dva pištolja, u automobilu ČITAV ARSENAL!

Državljanin Turske A. Y. (53) uhapšen je na graničnom prelazu Gradina jer je pokušao da napusti zemlju sa oružjem u jakni i u automobilu.

Više javno tužilaštvo u Pirotu odredilo mu je zadržavanje jer su, pri izlasku sa teritorije Srbije, u džepovima jakne koju je nosio, pronađena dva pištolja marke "Browning" i "Bayard" sa praznim okvirima.

Pregledom vozila kojim je osumnjičeni upravljao, pronađen je jedan prigušivač za pušku, jedna malokalibarska puška marke "Winchester" sa optičkim nišanom, tri kutije sa ukupno 100 malokalibarskih metaka i 7 lovačkih patrona.

Osumnjičeni za ovo oružje nije posedovao dozvolu.

