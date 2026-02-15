AKTUELNO

Hronika

ŠOK NA GRANIČNOM PRELAZU GRADINA! Policajci ostali u šoku kad su pretresli Turčina: U jakni dva pištolja, u automobilu ČITAV ARSENAL!

Izvor: Blic, Foto: Tanjug/Privredna komora Srbije/ Boban Ristić ||

Državljanin Turske A. Y. (53) uhapšen je na graničnom prelazu Gradina jer je pokušao da napusti zemlju sa oružjem u jakni i u automobilu.

Više javno tužilaštvo u Pirotu odredilo mu je zadržavanje jer su, pri izlasku sa teritorije Srbije, u džepovima jakne koju je nosio, pronađena dva pištolja marke "Browning" i "Bayard" sa praznim okvirima.

Pregledom vozila kojim je osumnjičeni upravljao, pronađen je jedan prigušivač za pušku, jedna malokalibarska puška marke "Winchester" sa optičkim nišanom, tri kutije sa ukupno 100 malokalibarskih metaka i 7 lovačkih patrona.

Osumnjičeni za ovo oružje nije posedovao dozvolu.

Pregledom vozila kojim je osumnjičeni upravljao, pronađen je jedan prigušivač za pušku, jedna malokalibarska puška marke "Winchester" sa optičkim nišanom, tri kutije sa ukupno 100 malokalibarskih metaka i 7 lovačkih patrona.

Osumnjičeni za ovo oružje nije posedovao dozvolu.

Autor: D.Bošković

#Arsenal

#Gradina

#Policajci

#pretres

#turcin

POVEZANE VESTI

Hronika

SPREČEN JOŠ JEDAN POKUŠAJ KRIJUMČARENJA! Evo šta su carinici na graničnom prelazu Gradina pronašli u vozilu (FOTO)

Hronika

Pokušao da podmiti policiju! Još jedno hapšenje u nastavku borbe protiv korupcije!

Hronika

ŠOK NA PRELAZU GRADINA: Roditelji sa bebom pošli u Bugarsku, a pelene koristili da sakriju čak ovoliko novca (FOTO)

Društvo

Važna informacije za sve koji putuju: Na graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz Srbije, zadržavanje 70 minuta

Hronika

Dragana Sotirovski privedena na graničnom prelazu Preševo kad je pokušala da uđe u Srbiju

Region

TURČIN TRAŽEN ZBOG UBISTVA DOLIJAO U CRNOJ GORI: Uhapšen na graničnom prelazu zbog lažnih isprava