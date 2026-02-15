ISPLANIRAN KRVAV SUKOB TORCIDE I ULTRASA: Hitno se oglasila policija! Novo divljanje huligana Hajduka

Ovoga puta je sve sprečeno, ali očito navijači Hajduka ne prestaju sa incidentima.

Navijači Hajduka nastavljaju da divljaju - ovoga puta je sprečen njihov krvavi pir.

- Brzom i koordinisanom akcijom policije danas je na auto-putu prema Zagrebu sprečen mogući sukob navijačkih grupa - saopštila je hrvatska policija.

Kako se navodi u saopštenju, oko 11.35 sati, na 60. kilometru auto-puta, došlo je do zaustavljanja većeg broja vozila u kojima su se nalazili pripadnici navijačkih grupa Torcida i Ultras.

Torcida putuje na utakmicu Osijeka i Hajduka, dok Ultrasi (navijači Cibalije) putuju u Rijeku na utakmicu Orijenta i Cibalije, preneo je portal Index.hr.

Prema dostupnim informacijama, prema Zagrebu se kretalo oko 30 kombi vozila i 20 privatnih automobila sa pripadnicima Torcide, dok je prema Rijeci putovalo šest kombi vozila i tri privatna vozila sa pripadnicima Ultrasa.

Policija je, kako navodi, pravovremeno intervenisala i sprečila eskalaciju situacije i mogući fizički sukob.

Okolnosti događaja se utvrđuju, a saobraćaj na toj deonici auto-puta odvijao se uz nadzor policijskih službenika.

Nije bilo povređenih, a policija nastavlja s postupanjem i prikupljanjem svih relevantnih informacija.

Autor: A.A.