JAVILA U KOM KAFIĆU SEDI SA IVANOM (24) DA BI MOGLI DA GA UBIJU! Ovako je fatalna Izabela (20) TIPOVALA Ivana Aleksića i navodila egzekutore da ga BRUTALNO LIKVIDIRAJU

Izabela S. je prvo javila napadačima kada su je žrtva Ivan Aleksić i L.M. pokupili automobilom ispred zgrade u kojoj živi. Pošto osumnjičeni za ubistvo nisu na vreme stigli, ubistvo se dogodilo ispred kafića u Ulici Gavrila Principa.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Izabele S. (20), koja se tereti da je odigrala ključnu ulogu u brutalnom ubistvu Ivana Aleksića (24) u centru Beograda. Zločin, koji se dogodio 6. juna 2025. godine u Ulici Gavrila Principa, bio je rezultat brižljivo planirane sačekuše u kojoj je Izabela, vođena koristoljubljem, ubicama servirala žrtve „na tacni“.

Prema navodima optužnice, Izabela S. je postigla dogovor sa egzekutorima da za novčanu naknadu od 7.000 evra prati i dojavljuje kretanje meta. Tog kobnog dana, ona je u dva navrata slala informacije osumnjičenima za ubistvo - Nikoli B. (19) i jednom maloletniku.

Prvi pokušaj: Prvobitno je javila napadačima da Ivan Aleksić i L.M. dolaze po nju ispred zgrade u kojoj stanuje, ali osumnjičeni nisu stigli na vreme da izvrše napad na toj lokaciji.

Drugi, kobni pokušaj: Iste večeri, Izabela je tipovala Ivana Aleksića i drugu metu tako što je javila da se sa Ivanom Aleksićem i sa L.M. nalazi u kafiću u Ulici Gavrila Principa. Osim tačne lokacije, ona je napadačima precizno opisala i garderobu koju je na sebi imao L.M, koji je takođe bio meta napada.

Kako je brutalno ubijen Ivan Aleksić

Oko 20:10 časova, Nikola B. i maloletni saučesnik čekali su u blizini kafića. Kada su Ivan Aleksić i L.M. izašli iz lokala i krenuli ka parkiranom džipu marke "Land Rover Discovery", primetili su sumnjive osobe i pokušali da pobegnu.

Napadači su tada potegli pištolje i zapucali u Ulici Gavrila Principa. Prvo je pucano na L.M. sa namerom da ga liše života, ali je on uspeo da pobegne nepovređen. Napadači su zatim preusmerili vatru na Ivana Aleksića, koji je već sedeo na mestu vozača. Pogođen je sa više hitaca u glavu, levu ruku i levu butinu.

Iako smrtno ranjen, Aleksić je uspeo da pokrene vozilo i krene niz ulicu, ali je ubrzo izgubio kontrolu i udario u vozilo GSP-a, gde je preminuo na licu mesta.

Hapšenja zbog ubistva Ivana Aleksića

Dinamika hapšenja osumnjičenih tekla je u dve faze:

- Osumnjičeni Nikola B. i maloletnik, uhapšeni su ubrzo nakon zločina.

- Izabela S. je ostala na slobodi još nekoliko meseci, sve do sredine novembra, kada je uhapšena. Od tada se nalazi u pritvoru. Kod nje je prilikom hapšenja pronađena i manja količina kanabisa, zbog čega se tereti i za neovlašćeno držanje opojnih droga.

Na saslušanju se Izabela branila ćutanjem, dok je Nikola B. takođe odbio da iznosi odbranu.

Tužilaštvo je predložilo da se postupak protiv Izabele spoji sa postupkom protiv Nikole B, kome se na teret stavlja teško ubistvo u saizvršilaštvu i nedozvoljeno nošenje oružja.

Pripremno ročište za Nikolu B. zakazano je za 20. februar pred Višim sudom u Beogradu, dok se protiv maloletnog saučesnika vodi razdvojen postupak pred Odeljenjem za maloletnike.

Autor: Jovana Nerić