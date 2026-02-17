PINK.RS SAZNAJE: Priveden OSUMNJIČENI NAPADAČ na sina Snežane Đurišić! Određeno mu zadržavanje, SUMNJA SE DA JE IMAO SAUČESNIKE!

Sin pevačice Snežane Đurišić Marko Gvozdenović (46) pretučen je sinoć u Humskoj ulici, a zadobio je teške telesne povrede. Napadač na Gvozdenovića identifikovan je kao M. Ć. i on je uhapšen.

Kako je saopšteno iz Prvog osnovnog tužilaštva, osumnjičenom je na teret stavljeno krivično delo teška telesna povreda.

Sumnja se da je osumnjičeni imao saučesnike pri izvršenju krivičnog dela i za njima se i dalje traga.

Osumnjičenom M. Ć. određeno je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu da bude priveden na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Prvo osnovno javno tužilaštvo će se, nakon obavljenog saslušanja, oglasiti o daljem postupanju.

Prema nezvaničnim informacijama, Marko Gvozdenović je istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mesto misleći da će sa komšijom rešiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umesto dijaloga, usledila je serija udaraca.

Lekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive. Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem lečenju i opservaciji.

Autor: Jovana Nerić