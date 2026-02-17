Tragedija kod Zaječara! Obrušila se nadstrešnica na kući, jedna osoba poginula

Meštanin Grljana kod Zaječara nastradao je danas oko podneva u padu nadstrešnice u svom selu.

Nesrećni čovek stajao je ispred ulaza u svoju šupu, kada se u jednom trenutku obrušila nadstrešnica.

Tragedija se dogodila u Ulici Petra Vitanovića, gde je spasilačka ekipa došla neposredno po padu nadstrešnice.

Do dolaska Vatrogasno-spasilačkog tima iz Zaječara komšije su uspele da ga izvuku ispod ruševina. U tom trenutku je bio u teškom stanju, bez svesti. Ali, po dolasku ekipe Hitne pomoći muškarac je preminuo.

Autor: S.M.