Tragedija kod Zaječara! Obrušila se nadstrešnica na kući, jedna osoba poginula

Meštanin Grljana kod Zaječara nastradao je danas oko podneva u padu nadstrešnice u svom selu.
Nesrećni čovek stajao je ispred ulaza u svoju šupu, kada se u jednom trenutku obrušila nadstrešnica.
Tragedija se dogodila u Ulici Petra Vitanovića, gde je spasilačka ekipa došla neposredno po padu nadstrešnice.
Do dolaska Vatrogasno-spasilačkog tima iz Zaječara komšije su uspele da ga izvuku ispod ruševina. U tom trenutku je bio u teškom stanju, bez svesti. Ali, po dolasku ekipe Hitne pomoći muškarac je preminuo.
