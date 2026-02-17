UHAPŠENA DVOJICA OSUMNJIČENIH ZA PREBIJANJE SINA SNEŽANE ĐURIŠIĆ: Marko Gvozdenović ima teške povrede

Policija je pronašla i uhapsila dvojicu osumnjičenih za prebijanje sina pevačice Snežane Đurišić, Marka Gvozdenovića (46), saznaje nezvanično Kurir.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno im je zadržavanje do 48 sati posle kog će biti privedeni na saslušanje.

Iz tužilaštva je potvrđeno da je zadržavanje do 48 sati određeno Z.L. (53) i L.S. (26) zbog sumnje da su izvršili krivično delo nanošenje teške telesne povreda, kao i druga krivična dela

Podsetimo, sin pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović prema nezvaničnim informacijama, pretučen je u jednom stanu na Vračaru. Njega su, kako prenose mediji, pretukle komšije. Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smešten je na odeljenje Hirurgije.

Gvozdenović je navodno zadobio povrede u predelu grudnog koša, vidljive modrice po telu, oguljotine na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno je primljen i ukazana mu je lekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika.

Kako navodi naš izvor, u trenutku prijema bio je svestan, sa teškim povredama i bolovima.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo pre dva dana u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posetu svom komšiji. Pod okolnostima koje se još utvrđuju, izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun.

