OČEVIDAC OPISAO DRAMU NA ADI HUJI: Auto je bio tik do vode kada je vozač uspeo da otvori vrata i izađe! (FOTO)

Čovek koji je iz restorana gledao kakao automobil marke "alfa romeo" uleće u ledeni Dunav preričao je šta se događalo na Adi Huji u Beogradu.

U beogradskim naselju Karaburma na keju Ada Huja, gde je automobil marke “alfa romeo 110” sleteo u reku, trenutno sve vrvi od policije i vatrogasaca-spasilaca koji rade naizvlačenju vozila iz vode.

Kako saznajemo, u vozilu se nalazio samo jedan muškarac, vozač automobila, koji je neposredno pre nego što je automobil sleteo u Dunav, uspeo da otvori vrata i izađe iz vozila.

Dramu je iz restorana posmatrao jedam muškarac, koji je za Kurir otkrio sve detalje.

- Sedeo sam u restoranu kada sam video kako auto uleće u Dunav. Kada je bio dole, tik pored reke, vozač je uspeo da izleti, izleteo je malo pre nego što su kola upala u vodu. Možda je vozač malo bio mokar i to je sve. Policija je odmah dosla, Hitna pomoć takođe. Čovek je živ i zdrav, koliko sam čuo nije povređen - rekao nam je očevidac.

Rečna policija, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačke ekipe intezivno rade na izvlačenju vozila iz reke.

- "Alfa romeo" je skroz potonuo, ne vidi uopšte... Prava je sreća da je vozač uspeo da ostane pribran i da je uspeo da izađe, inače ko zna kako bi se ovo završilo. Reka je hladna, dubina velika, a vozilo je bzo potonulo skroz - komentarišu očevici.

Takođe, utvrđuju se sve okolnosti nesreće.

- Nakon obavljenog uviđaja znaće se zbog čega je vozilo sletelo u Dunav. Da li je u pitanju kvar ili je možda greška vozača u pitanju za sada nije poznato - dodaje izvor sa lica mesta.

