PRVE FOTOGRAFIJE AUTOMOBILA IZVUČENOG IZ REKE KOD ADA HUJE! Vozač u poslednjem trenutku uspeo da se SPASI (FOTO+VIDEO)

Saobraćajna nesreća dogodila se danas u blizini jednog restorana na Adi Huji, kada je mladić kolima sleteo u Dunav.

Na sreću, on je uspeo da na vreme iskoči iz automobila, te nije zadobio teže povrede.

Na licu mesta još uvek sve vrvi od policije i vatrogasaca spasioca koji upravo izvlače automobil iz reke.

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u blizini jednog restorana na Adi Huji, na istom mestu gde je troje mladih poginulo pre 10 godina kada su vozilom sleteli u Dunav.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Iva Besarabić