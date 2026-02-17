AKTUELNO

PRVE FOTOGRAFIJE AUTOMOBILA IZVUČENOG IZ REKE KOD ADA HUJE! Vozač u poslednjem trenutku uspeo da se SPASI (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Saobraćajna nesreća dogodila se danas u blizini jednog restorana na Adi Huji, kada je mladić kolima sleteo u Dunav.

Na sreću, on je uspeo da na vreme iskoči iz automobila, te nije zadobio teže povrede.

Na licu mesta još uvek sve vrvi od policije i vatrogasaca spasioca koji upravo izvlače automobil iz reke.

Podsetimo, saobraćajna nesreća se dogodila u blizini jednog restorana na Adi Huji, na istom mestu gde je troje mladih poginulo pre 10 godina kada su vozilom sleteli u Dunav.

Video: Pink.rs

Autor: Iva Besarabić

