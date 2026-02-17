'BIO JE PRESTRAVLJEN' Svedok sa Ade Huje o upadanju automobila u reku: Bio sam u kafiću pored, odmah sam izleteo...

Čovek koji je sa terase restorana posmatrao kako automobil marke „Alfa Romeo“ upada u ledeni Dunav ispričao je za Kurir šta se dogodilo na Adi Huji u Beogradu.

Podsetimo, u beogradskom naselju Karaburma na keju Ada Huja, gde je automobil marke “alfa romeo 159” sleteo u reku, sve je vrvelo od policije i vatrogasaca-spasilaca koji rade na izvlačenju vozila iz vode.

Brza reakcija spasila muškarca

- Kada smo došli, zatekli smo veliki broj policijskih ekipa, ali i 12 vatrogasaca spasilaca koji su pružili svu potrebnu pomoć. Na sreću, muškarac nije povređen jer je uspeo da izađe iz vozila i dođe do obale - za Kurir televiziju, rekao je svedok.

- Bilo je i prolaznika koji su se zatekli u blizini. Čuo sam njihove komentare dok su vatrogasci pokušavali da lociraju vozilo.

Svedok je opisao kako je muškarac pao u Dunav, bio prestravljen, dok su vatrogasci i spasioci pokušavali da pronađu njegovo vozilo.

- Bio sam u kafiću i video sam kada je čovek upao u Dunav. Odmah sam izleteo i video ga kod keja, gde su ga vatrogasci smestili. Bio je prestravljen, a vozilo je još uvek plutalo, delimično potonulo. Sada vatrogasci i spasioci pokušavaju da ga pronađu - objasnio je sagovornik.

Akcija izvlačenja vozila iz Dunava na Adi Huji Foto: Petar Aleksić

Nažalost, ovo nije prvi put da ovde dođe do saobraćajne nezgode. Srbija još uvek pamti nesreću pre deset godina, kada je nekoliko mladih ljudi izgubilo život na istom mestu, upravo ovde na Adi Huji.

Autor: D.Bošković