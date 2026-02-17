UKLETA ADA HUJA! Na mestu na kom je danas sleteo auto u Dunav, u nesrećama nastradalo šestoro mladih, telo Mateja Periša pronađeno na istom mestu (FOTO)

Vozač automobila koji je danas uleteo u Dunav na Adi Huji na sreću nije povređen, vatrogasci i hitna pomoć na licu mesta

U blizni mesta na kom je danas na Adi Huji automobil u kom je bio jedan muškarac sleteo u ledeni Dunav, tokom prethodnih godina dogodile su se neke od najvećih tragedija u kojima su ugašeni mladi životi.

Na sreću, muškarac koji je danas uleteo kolima marke "alfa romeo" u reku, spašen je brzom intervencijom građana i vatrogasaca-spasilaca.

Na samo pedesetak metara od mesta na kom je danas automobil upao u Dunav i dalje stoji spomen tabla na jednu od najvećih tragedija koja je potresla Srbiju 22. novembra 2014. Kobne noći, posle provoda u gradu BMW za čijim je volanom bio tek punoletni Dušan Jovanović, sleteo je u ledenu reku. U BMW-u smrti ostali su zarobljeni Nemanja Antić, Anastasija Stajić i Miloš Janković, dok je troje njihovih saputnika među kojima i vozač preživelo zahvaljujući gostima obližnjeg restorana na Adi Huji koji su videli automobil koji velikom brzinom uleće u reku.

Uspeli su da izvuku vozača koji je imao 19 godina, i tek punoletnog mladića i devojku koji su bili povređeni. Do još troje mladih koji su ostali zarobljeni u vozilu, nisu uspeli da dođu.

Zbog teške nesreće koju je izazvao vozeći sa 110 kilometara na sat Jovanovć je pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora.

Na gotovo istom mestu na kom je nastradalo troje mladih, muškarac star oko 50 godina i devojka koja je bila sa njim u automobilu sleteli su 9. januara 2018. godine u Dunav.

Brzom reakcijom čoveka sa obližnjeg broda koji ih je izvukao na obalu, oni su preživeli, a devojka je kasnije preventivno prevezena u Urgentni centar.

U maju 2022. u blizini mesta na kom je nastradalo troje mladih u automobilu pronađeno je telo Mateje Periša iz Splita. Mladić koji je nestao u poslednjeg dana 2021. godine pronađeno je pet i po meseci kasnije u Dunavu.

Matej Periš je, podsetimo, u noć uoči Nove godine trčeći izašao u 01.43 sata iz kluba “Gotik” u Beton hali u Beogradu, pa je preko Karađorđeve i Travničke ulice stigao do Save promenade gde se prema video zapisu iz restorana vidi kako se približio reci Savi u 01 i 51 sati. Od tog trenutka, do pronalaska njegovog tela o Perišu se ništa nije znalo.

Još tri mlada života ugasila su na Adi Huji 18. marta 2023. kada se prevrnuo čamac u kom su bila četvorica prijatelja. Jedan od njih uspeo je da ispliva i pokuša da pronađe pomoć. Na žalost, tri njegova prijatelja nastradala su u stravičnoj nesreći.

Potraga za nestalim momcima je trajala 26 dana, a tela sve trojice su pronađena jedno za drugim u roku od pet dana.

Prvo je pronađeno telo Nenada Trivkovića kod Rafinerije u Pančevu, a dva dana kasnije i telo Milana Nikolića kod Smedereva.

Telo Miloša Markovića pronađeno je 26 dana posle nesreće.

I u oktobru prošle godine, umalo se dogodila velika tragedija, kada je ponovo autombil uleteo na ukletoj Adi Huji u reku, ali su putnici spašeni.

Autor: D.Bošković