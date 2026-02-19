AKTUELNO

Hronika

NE DA NA SVOJE! Željko na Ibarskoj telom i benzinom brani prag kuće: Sve sam isplatio, ne dam svoje! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Situacija ispred auto-servisa Željka Crnobrnje na Ibarskoj dostigla je tačku usijanja.

Kako se navodi, drama je ušla u najkritičniju fazu.

Na samoj ivici placa, tik uz ogradu koja ga deli od izvršitelja i policije, stoji Željko Crnobrnja. U rukama drži koficu napunjenu benzinom, kojom se već delimično polio. Njegov stav je nepokolebljiv - ne dozvoljava nikome da preskoči ogradu ili pokuša nasilni ulazak na posed.

Foto: Privatna arhiva

"Sve sam isplatio, ne dam svoje!" - odjekuje Ibarskom magistralom dok vlasnik servisa, vidno iscrpljen ali odlučan, komunicira sa okupljenima preko ograde.

Foto: Privatna arhiva

Policija i izvršitelji stoje na samo nekoliko metara od Željka, ali ne preduzimaju korake kako ne bi isprovocirali tragediju, piše Telegraf.rs.

Sudbina placa iz 2011. godine

Dok drama traje, podsećamo na suštinu spora: Crnobrnja tvrdi da poseduje svu dokumentaciju da je plac kupljen i isplaćen pre 15 godina, ali izvršni postupak koji se vodi protiv prethodnih vlasnika ili kroz sporne sudske odluke sada preti da mu oduzme krov nad glavom i radno mesto.

Autor: Pink.rs

#Benzin

#Drama

#Ibarska magistrala

#Izvršitelji

#željko crnobrnja

