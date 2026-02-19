DRAMA NA VOŽDOVCU: Maskirani piroman koficom benzina pali džip, sve se desilo u gluvo doba noći

Došlo je do brutalnog paljenja automobila marke "ford" na Voždovcu.

Napadač je pod okriljem noći, 18. februara oko 3 sata ujutru, sproveo svoj pakleni plan - meta je bio luksuzni džip stranih registracija.

Stanovnike mirnog dela Voždovca probudio je jeziv prizor vatrene stihije. Na snimku se vidi trenutak koji ledi krv u žilama: muškarac sa kapuljačom i maskom preko lica prilazi parkiranom "fordu" sa jasnom namerom da ga uništi.

Prvo gume, pa celo vozilo

Napadač nije delovao nasumično. Kako se vidi na snimku, on sa sobom nosi koficu punu benzina.

Prvo natapa gume vozila, znajući da guma najbrže hvata plamen i razvija visoku temperaturu.

Nakon toga, preostali benzin poliva preko celog džipa.

Čim je bacio šibicu, vozilo je planulo u sekundi. Napadač se istog momenta okrenuo i pobegao u nepoznatom pravcu kroz voždovačke ulice.

Potraga

Iako je piroman pokušao da sakrije identitet kapuljačom i hirurškom maskom, inspektori intenzivno rade na njegovoj identifikaciji. Prema našim saznanjima, proveravaju se sve nadzorne kamere u okolini, kao i kretanje sumnjivih lica pre samog incidenta.

Šteta na džipu stranih tablica je totalna, a vatra je pretila da se proširi i na okolna parkirana vozila, što je moglo dovesti do još veće tragedije.

"Sve ukazuje na to da je ovo bila tipovana meta. Način na koji je vozilo poliveno benzinom govori da je napadač bio veoma odlučan," navodi izvor blizak istrazi.

Autor: Marija Radić