PROKLETSTVO CRNE MAGIJE: Nišlijka htela da vrati bivšeg preko vidovnjaka, a onda je počeo PAKAO! Uzeli joj 55.000, pa krenuli sa ucenama koje lede krv!

Ljubavni jadi jedne Nišlijke pretvorili su se u pravi pakao nakon što je pomoć potražila na pogrešnom mestu. U nadi da će „magijom“ povratiti bivšeg partnera, 28-godišnja devojka upala je u zamku tročlane grupe iz Zaječara koja se krila iza profila „vidovnjaka“.

Nakon što im je uplatila pozamašnu sumu i poslala najintimnije detalje svog života, usledila je brutalna ucena koja je na noge podigla nišku policiju. U nastavku pročitajte kako je tekla ova filmska prevara i na koji način su ucenjivači pokušali da unište život nesrećne devojke:

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, postupajući po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, zaustavili su tročlanu grupu iz Zaječara koja se sumnjiči da je izvršila krivično delo ucene u saizvršilaštvu. Osumnjičene T. M. (46), L. M. (21) i N. J. (27) iskoristile su emotivnu ranjivost devojke kako bi iznudile novac, preteći joj objavljivanjem privatnih podataka.

Žrtva prevare, dvadesetosmogodišnja devojka iz Niša, stupila je u kontakt sa osumnjičenima preko stranice na kojoj su se one predstavljale kao vidovnjaci. Očajna u želji da obnovi vezu sa bivšim dečkom, Nišlijka im je poslala svoje i njegove fotografije, kao i privatne poruke u kojima je detaljno opisivala svoje probleme. Pre samih pretnji, ona je uplatila oko 55.000 dinara.

Pretile da će objaviti njene intimne prepiske

Problemi su počeli kada je devojka odbila da nastavi sa uplatama. Kada su shvatile da žrtva više ne želi da plaća, usledile su jezive pretnje.

Sumnja se da su osumnjičene ucenjivale oštećenu da će sve njene fotografije, poruke i intimne detalje iz prepiske javno objaviti ukoliko im ne isplati još novca. Efikasnim operativnim radom, niška policija je brzo identifikovala osobe koje stoje iza ovog profila i protiv njih će biti podnete krivične prijave u redovnom postupku.

Autor: Dalibor Stankov