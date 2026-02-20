MISTERIJA NESTALOG TELEFONA UBIJENE MILICE (22): Snimala trenutak pre udara, a dokaza NEMA! Otac neutešan: Lekar koji ju je pokosio poslao nam je samo telegram

Prošlo je osam meseci od stravične nesreće kod Bubanj Potoka, a optužnica protiv vozača BMW-a još uvek nije podignuta. Porodica nastradale devojke traga za ključnim dokazom koji bi mogao da otkrije šta se tačno desilo u zaustavnoj traci.

Borba za pravdu porodice Marković traje skoro isto onoliko koliko i njihova neopisiva bol. Milica Marković (22) preminula je u bolnici nakon 12 dana herojske borbe, pošto je na njen automobil marke „smart“, parkiran u zaustavnoj traci auto-puta Beograd–Niš, silovito naleteo BMW kojim je upravljao lekar S. V.

Ipak, osam meseci kasnije, postupak tapka u mestu, a ključni dokaz – Miličin mobilni telefon – misteriozno je nestao.

Snimak koji bi mogao da reši sve?

Kako prenosi portal Kurir u potresnoj ispovesti njenog oca Dejana, Milica se neposredno pre udesa javila kolegama i dečku jer joj se automobil pregrejao.

"Moje dete je poslala snimak kako stoji u zaustavnoj traci sa upaljena sva četiri migavca. Postoji velika mogućnost da je snimila i sam trenutak nesreće, ali telefona nema. Nama su vraćene njene stvari nakon tragedije, ali mobilni nije pronađen, što smo odmah prijavili policiji", izjavio je neutešni otac.

Vozač na slobodi, porodica u neizvesnosti

Dok porodica čeka saobraćajno veštačenje, javnost je uznemirila činjenica da je vozač BMW-a, nakon policijskog zadržavanja, pušten na slobodu. Prema rečima oca nastradale devojke, on je odmah otišao u Zvornik jer poseduje dvojno državljanstvo.

Status istrage: Optužnica još uvek nije podignuta.

Mera: Vozaču je privremeno oduzeta vozačka dozvola.

Reakcija vozača: Porodici je poslao telegram saučešća tek nakon što je Milica izgubila bitku za život.

"Živimo, ali srce je slomljeno"

Prizori sa mesta nesreće bili su jezivi – mali „smart“ bio je potpuno smrskan od siline udarca. Dejan Marković priznaje da je život porodice stao onog trenutka kada su lekari saopštili najgore vesti.

"Dvanaest dana smo živeli u nadi. Svaki poziv lekara bio je i strah i molitva. Imamo još dvoje dece, moramo zbog njih dalje, ali rupa u srcu ostaje zauvek. Kažem da sam dobro da bih preživeo dan, ali to nije istina", kaže Dejan, koji mir pokušava da pronađe u crkvi.

Dokle se stiglo sa saobraćajnim veštačenjem i gde je nestao telefon koji bi mogao biti krunski dokaz, pitanja su na koja porodica Marković i dalje čeka odgovor od nadležnih organa.

Autor: Dalibor Stankov