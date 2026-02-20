Policija zaustavila kombi pun dece u Smederevu: Vozač dobio 11 kazni, MUP se hitno oglasio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, tokom pojačane kontrole saobraćaja, zaustavili su kombi vozilo aleksinačkih registarskih oznaka kojim se nepropisno vršio organizovani prevoz dece.

Kontrolom na terenu utvrđeno je da su deca prevožena bez prijave saobraćajnoj policiji i neophodnog pregleda koji je obavezan pre svakog otpočinjanja ovakvog tipa prevoza.

Zbog niza utvrđenih nepravilnosti, policijski službenici su vozaču izdali čak 11 prekršajnih naloga. Prekršaji se odnose na:

- nepostavljanje propisane oznake o organizovanom prevozu dece,

- neadekvatno vreme vožnje i odmora vozača,

- nepravilno unete podatke o mestu početka i završetka vožnje.

Iz Policijske uprave u Smederevu uputili su hitan apel svim vozačima da striktno poštuju saobraćajne propise. Naglašeno je da će svako ugrožavanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, a naročito dece, biti strogo sankcionisano u skladu sa zakonom.

Autor: Dalibor Stankov