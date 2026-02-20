AKTUELNO

Hronika

Policija zaustavila kombi pun dece u Smederevu: Vozač dobio 11 kazni, MUP se hitno oglasio

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, tokom pojačane kontrole saobraćaja, zaustavili su kombi vozilo aleksinačkih registarskih oznaka kojim se nepropisno vršio organizovani prevoz dece.

Kontrolom na terenu utvrđeno je da su deca prevožena bez prijave saobraćajnoj policiji i neophodnog pregleda koji je obavezan pre svakog otpočinjanja ovakvog tipa prevoza.

Zbog niza utvrđenih nepravilnosti, policijski službenici su vozaču izdali čak 11 prekršajnih naloga. Prekršaji se odnose na:

- nepostavljanje propisane oznake o organizovanom prevozu dece,

- neadekvatno vreme vožnje i odmora vozača,

- nepravilno unete podatke o mestu početka i završetka vožnje.

Iz Policijske uprave u Smederevu uputili su hitan apel svim vozačima da striktno poštuju saobraćajne propise. Naglašeno je da će svako ugrožavanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, a naročito dece, biti strogo sankcionisano u skladu sa zakonom.

Autor: Dalibor Stankov

#MUP Srbija

#alksinac kombi

#bezbednost dece

#kazne za vozace

#policija smederevo

#prevoz dece

#saobracajna policija

#saobracajni prekrsaj

#smederevo vesti

POVEZANE VESTI

Društvo

OGLASIO SE MUP: Autobus isključen iz saobraćaja u Jagodini zbog nepropisnog prevoza dece

Hronika

DRAMA U JAGODINI! Autobus za prevoz dece ISKLJUČEN IZ SAOBRAĆAJA: Utvrđene nepravilnosti i nedostaci, protiv vozača podnete prijave

Hronika

SKORO 32.000 VOZAČA UHVAĆENO U PREKORAČENJU BRZINE ZA SEDAM DANA: U međunarodnoj akciji ROADPOL zaustavljen i vozač 'audija' koji je vozio 226 na sat

Društvo

VOZAČI, OD DANAS OPREZ NA PUTU! MUP će OZBILJNO KAŽNJAVATI za ovo!

Hronika

Policija u Rumi zaustavila mercedes: Kad su videli šta je pod sedištem, vozač (30) odmah uhapšen

Hronika

U SMEDEREVU UHAPŠEN OTAC IZ PAKLA: Zlostavljao svoje troje maloletne dece!