Istraga protiv šest osoba zbog ZAPLENA MARIHUANE U SRBIJI, VODI DO VAŽNIH IMENA IZ SDSM-a I EVROPSKOG FRONTA

Postupajući po krivičnoj prijavi, javni tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva za tužilaštvo organizovanog kriminala i korupcije izdao je Naredbu za sprovođenje istražnog postupka protiv šest osoba, za koje postoji osnovana sumnja da su počinile krivično delo „Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora“, saopštilo je danas Javno tužilaštvo Makedonije.

Stoga ističu da se istražni postupak zasniva na dokazima koji su pribavljeni na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i dokumentacije iz predmeta koji je podnelo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Republike Srbije, pribavljene putem međunarodne pravne pomoći.

Prema navodima u naredbi, osumnjičeni su, zajedno sa drugim za sada neidentifikovanim licima, u neutvrđenom periodu od 2025. do kraja januara 2026. godine, udružili snage radi neovlašćene prodaje i stavljanja u promet opojnih droga - kokaina i marihuane.

Svaki član grupe imao je jasno definisanu ulogu u nabavci, posedovanju i prenosu opojne droge marihuana, radi njene dalje neovlašćene prodaje. Dvojica osumnjičenih, za koje postupak vodi srpsko Tužilaštvo za organizovani kriminal, zajednički i po prethodnom dogovoru sa prvoosumnjičenim u ovom slučaju, koji je vlasnik pravnog lica iz Skoplja, kao i sa drugim neidentifikovanim licima, organizovali su kupovinu opojne droge marihuana i njen višestruki transport iz Republike Makedonije u Republiku Srbiju kamionima, radi dalje prodaje, navodi se u saopštenju.

Tužilaštvo Makedonije ukazuje da je prvoosumnjičeni u decembru 2025. godine dao uputstva svojim zaposlenima da spakuju sušeni cvet kanabisa u ukupnoj količini od 8.832 kilograma, prethodno kupljen od pravnog lica iz Strumice.

U periodu od oko dve nedelje, zaposleni su spakovali preko 200 kutija, nakon čega im je prvoosumnjičeni odobrio kolektivni odmor.

Dana 13.01.2026. godine, u podne, dvojica saučesnika (jedan osumnjičeni u Republici Makedoniji, drugi u Republici Srbiji) organizovali su prevoz velike količine sušenog cveta kanabisa u teretnim i putničkim vozilima iz objekta pravnog lica u Skoplju do lokacije u oblasti Sveti Nikole. Prvi osumnjičeni je, zajedno sa drugim neidentifikovanim licima, u dva navrata organizovao utovar kutija u vozila i transport do navedene lokacije, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, u oblasti sela Saramzalino, kako je naznačeno u saopštenju, preostalih pet osumnjičenih, na parkingu u blizini lokalne crkve u selu, pretovarilo je carinjenu robu iz teretnog motornog vozila sa prikolicom u drugo teretno motorno vozilo. Zatim su se osumnjičeni uputili ka Svetom Nikole, gde su kutije sušenog cveta kanabisa utovarene u ispražnjeno teretno vozilo. Nakon utovara, osumnjičeni, kojima je prethodno određeno kratkotrajno zadržavanje sa teretnim vozilom i prikolicom, zajedno sa još trojicom osumnjičenih sa putničkim vozilom, uputili su se ka graničnom prelazu Tabanovce i napustili zemlju.

Dana 14.01.2026. godine, u 03:41 časova, teretno vozilo je napustilo autoput i uputilo se ka selu Konjuh, gde su, zajedno sa drugim neidentifikovanim licima, kutije sa opojnom drogom, marihuanom, istovarene u objektu pravnog lica iz Kruševca, koji su prethodno obezbeđivali osumnjičeni za koje Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Republike Srbije sprovodi istragu, navodi se u saopštenju.

Javni tužilac je procenio da postoje okolnosti koje ukazuju da se u konkretnom slučaju svrha pritvora ne može postići nijednom drugom merom obezbeđenja prisustva, pa je predložio sudiji za prethodni postupak u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju da donese rešenje kojim se dvojici osumnjičenih kojima je određen pritvor u trajanju od 30 dana.

Istraga o drogi zaplenjenoj u Srbiji vodi do važnih imena iz SDSM-a i sa evropskog fronta

Premijer Makedonije Hristijan Mickoski je, gostujući u emisiji „Samo intervju“ na televiziji Kanal 5, govoreći o skandalu sa drogom, napomenuo da istraga vodi do ljudi iz opozicionog bloka, kao i bivših političara, i naznačio da će svi biti pozvani na odgovornost jer će sve biti potkrepljeno dokazima.

U vezi sa dosadašnjim tokom istrage, premijer Mickoski je izjavio da postoje krivične prijave protiv 10 ljudi pored dvoje koji su već privedeni i da je ovo samo početak, na osnovu informacija, dok je u vezi sa optužbama opozicije izjavio da će biti odgovornosti protiv svih, ali opozicija treba da bude svesna da istraga vodi do njihovih rođaka i da za to postoje dokazi.

- Kad god pitate opoziciju, oni će vam to reći bez ikakve rasprave, dok vlada sa ove strane govori na osnovu argumenata i činjenica. Ja neću govoriti, ali mislim da će biti izneta mnoga važna imena koja su deo ili povezana sa sadašnjom opozicionom SDSM, delimično sa takozvanim Evropskim frontom, ali i bivši političari. Tek tada ne bi trebalo da bude da je u pitanju politička osveta i lov, jer će sve biti potkrepljeno dokazima. Jer tada neće biti „zašto moja porodica“, svi će biti uključeni, jer znaju kako da napadaju moju porodicu i porodice ljudi iz Vlade, treba da budu svesni da će njihove porodice za koje postoje dokazi, posebno u ovom slučaju, biti odgovorne za mnogo toga – naglasio je makedonski premijer Mickoski.

Premijer Mickoski je istakao da će pravda ipak pobediti u slučaju i da će onaj ko je pogrešio biti pozvan na odgovornost, ali ne treba zaboraviti kakvu je politiku vlada SDSM-a i DUI-a vodila u vezi sa uzgojem kanabisa, kao i činjenicu da je sve ovo posledica tih politika.

– Svi zaboravljamo koliko puta je prethodna vlada SDSM-a i DUI-a pokušala da promeni Zakon o uzgoju kanabisa i dozvoli izvoz cvetova kanabisa. Čak i na najsvete praznike sazivali su sednice u Skupštini. Ovde sami vidimo šta su proizvođači zahtevali. „Vaš ekonomski program ne može biti zasnovan na proizvodnji kanabisa, on je sam po sebi razarajući“, rekao je premijer Mickoski.

Premijer Mickoski je istakao da sada, sa skandalom sa drogom, vidimo kako su Ali Ahmeti, Zoran Zaev i Venko Filipče kao ministar zdravlja razvijali Makedoniju i da su to posledice tih politika, ali će biti kažnjene.

Autor: Pink.rs