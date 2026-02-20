PRE 11 GODINA POČEO JE RAT KAVAČKOG I ŠKALJARSKOG KLANA: Radoman je bio prva žrtva, likvidirali ga u garaži na Novom Beogradu

Pomorac Goran Radoman (37), prva žrtva rata kotorskih klanova, brutalno je likvidiran pre 11 godina u garaži u Beogradu. Kao okidač za ovo ubistvo navodi se nestanak vrednog tovara kokaina u decembru 2014. godine iz njegovog stana u Valensiji.

Cetinjanin je ubijen 20. februara 2015. godine u garaži zgrade u kojoj je živeo sa porodicom u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu. Godinama je njegovo ubistvo bilo nerasvetljeno, a pre četiri godini otkriveno je da je Radomana likvidirao Beograđanin Luka Starčević (33) koji je pre pet godina uhapšen u Brazilu, gde se tereti za tri ubistva među kojima je i likvidiacija Zaječarca Marjana Jocića (39).

- Radoman se mesec dana pre likvidacije vratio iz Južne Amerike i egzekutor ga je od tada pratio u stopu. Saznaje se i da je iznajmio porodični stan na Novom Beogradu. Ubica, najverovatnije sa saradnicima kreće u planiranje i logistiku ubistva Radomana, koji je označen kao glavni krivac nestanka kokaina u Španiji - podseća izvor.

Kobnog dana napadač je došao u garažu i satima spreman čekao da ispali kišu metaka u Gorana Radomana čim se pojavi. Blindirani BMW pojavio se u garaži, a kada je Cetinjanin izašao i uputio se ka liftu, ubica je ispalio u njega 25 metaka iz heklera.

Zgrada i garaža bile su pokrivene video nadzorom, ali je ubica i to znao, pa je odmah po ulasku u garažu maskiran prišao kameri i podigao je uvis kako se ne bi videla egzekucija. Nakon pucnjave ubica je pobegao.

- Pucnjavu su čule komšije koji su prestavljeno prijavili da se nešto dešava u garaži zgrade. Uviđaj je trajao satima, a forenzičari su na mestu zločina pronašli 25 čaura, kao i brojne DNK tragove koje je ostavio ubica - navodi sagovornik.

Osumnjičeni ubica uspeo je da pobegne iz zemlje, a za njim je tada raspisana Interpolova poternica. Kako smo ranije pisali, bilo je indicija da se Starčević tokom bekstva skrivao u Španiji, a da je potom otišao u Brazil gde je i uhapšen 2020. godine.

- Brazil je te godine, 2020. imao seriju ubistva, ali tamošnja policija je uhapsila lokalnog narko-bosa iz Sao Paula i njegove bliske saradnike. Naime, njegova desna ruka bio je izvesni Luka Marić koji je u trenutku hapšenja kod sebe imao hrvatski pasoš. Daljom proverom i identifikacijom utvrđeno je da je Marić zapravo Starčević i tada je otkriveno da je on osoba koja se sumnjiči za tri likvidacije u Brazilu - podseća sagovornik i dodaje da je Srbija u oktobru 2020. tražila njegovo izručenje zbog sumnje da je ubio Gorana Radomana.

Radoman se, kako smo na početku naveli, smatra prvom žrtvom rata dva zavađena kotorska klana, kavački i škaljarski. Ta kriminalna grupa je do 2014. bila jedinstvena i zvala se škaljarski klan. Posle ubistva Radomana pripadnici dve kriminalne grupe samo su sejali smrt, a do danas je ubijeno više od 70 ljudi. Takođe, sudeći po dešavanjima, ratu klanova se kraj ne nazire.

Pomorska firma kao paravan za šverc kokaina Goran Radoman zvanično je bio pomorac i vlasnik pomorske firme. Navodno, firma mu je služila kao paravan za šverc kokaina iz Južne Amerike, ali za krivična dela u vezi s tim nikad nije hapšen. Imao je krivični dosije, ali za druga dela. - Bio je optužen da je 2001. sa saradnikom počinio razbojništvo u Beogradu, tako što je upao u stan, pretukao vlasnika i odneo vredne stvari. Radoman je bio u zatvoru na Kubi, gde je 2012. osuđen na sedam godina zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna Kubanka, ali je izručen Srbiji - podseća izvor.

